Aston Martin trok maandag als laatste team het doek van de nieuwe auto voor 2026. In Barcelona kwam de AMR26 – de eerste auto van de hand van topontwerper Adrian Newey – al gecamoufleerd in actie, maar nu is ook de definitieve livery bekend. Newey spreekt zelf van een sterke basis voor toekomstig succes; de Brit, tegenwoordig ook teambaas bij Aston Martin, wil het team in staat stellen zich continu te blijven doorontwikkelen.

De presentatie van Aston Martin vond plaats in Saoedi-Arabië, tijdens een luxueuze opening night in het King Abdulaziz Center for World Culture, een architectonisch hoogstandje aan de Saoedische kust. De onthulling van de AMR26 was al even stijlvol: deze werd begeleid door klassieke muziek van gevierd filmcomponist Hans Zimmer. Aston Martin wilde daarmee het belang van dit nieuwe F1-tijdperk benadrukken, zo legde Adrian Newey uit.

Radicaal ontwerp

“2026 is een zeldzaam moment in de Formule 1, omdat voor het eerst de reglementen voor chassis en motor tegelijkertijd zijn gewijzigd”, lichtte hij toe. “Met volledig nieuwe reglementen is de beste filosofie nooit meteen duidelijk; je begrip evolueert naarmate de auto zich verder ontwikkelt.” Juist daarom legde Newey de focus op een sterke basis, met voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling. De afgelopen jaren was dat een heikel punt voor Aston Martin; de auto kwam vaak competitief uit de startblokken, maar bood weinig ruimte voor innovatie gedurende het seizoen.

Tijdens de shakedown in Barcelona werd al duidelijk dat Adrian Newey opvallende keuzes heeft gemaakt in de motorkap, de uitsparingen in de sidepods, de unieke voorvleugel en tal van andere aerodynamische elementen. Dit is echter slechts de eerste versie van de nieuwe bolide. In Australië zullen we een nóg agressiever ontwerp zien, zo beloofde de ontwerper eerder. Experts waren nog het meest onder de indruk van de achterwielophanging. De bovenste draagarmen van de pushrods zijn hoog gemonteerd en sluiten aan waar de achtervleugel is bevestigd.

Holistische aanpak

“Met de AMR26 hebben we een holistische aanpak gekozen”, aldus Newey. “Het gaat niet om één opvallend onderdeel, maar om hoe het totale pakket samenwerkt. De focus lag op een sterke basis, ontwikkelingspotentieel en een auto waarmee Lance (Stroll, red.) en Fernando (Alonso, red.) hopelijk consistent kunnen presteren.” Teameigenaar Lawrence Stroll, die al jaren vecht voor een plek aan de top, heeft vertrouwen in die langverwachte ommekeer. “Onze ambities zijn duidelijk: een team bouwen dat in staat is om te winnen”, zei hij met klem.

“Dit jaar is ook ons eerste seizoen als volledig fabrieksteam, ondersteund door partners van wereldklasse zoals Honda, Aramco en Valvoline”, voegde hij eraan toe. “Nu de AMR Technology Campus is voltooid, hebben we de mensen, faciliteiten en langetermijninvesteringen om te kunnen concurreren met de allerbesten. Vandaag is opnieuw een belangrijke mijlpaal op die weg.”

