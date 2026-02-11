Adrian Newey heeft de AMR26 bedacht terwijl hij op betaald verlof was bij Red Bull Racing, zo onthulde hij deze week. In de maanden tussen mei 2024 en maart 2025 nam hij bewust afstand van de sport, maar stilzitten kon hij niet. Hij heeft de nieuwe reglementen grondig geanalyseerd en vanuit daar vormde hij de basis voor de nieuwe Aston Martin van coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll.

De ingenieur ging bij Red Bull weg, maar tekende vier maanden later bij Aston Martin. In de periode tussen september en maart 2025 ging hij op de zogeheten gardening leave (betaald verlof waar je niks mag vertellen over het team waar je werkte, red.).

‘Wat is de basis?’

De auto is volgens Newey bedacht tijdens de alledaagse werkzaamheden die hij tussen zijn tijd bij Red Bull en Aston Martin verrichtte. “De filosofie kwam tijdens mijn gardening leave”, vertelt de Engelsman tijdens de onthulling van de AMR26 . Volgens de ingenieur was het belangrijk om te beginnen bij de basis. “We wisten allemaal dat de reglementen waren gepubliceerd, dus ik probeerde afstand te nemen en na te gaan wat de basis is. Wat zijn de regels? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Zo kwam ik tot een filosofie”, stelt Newey.

Het concept van de AMR26 is doordacht, net zoals bij alle andere teams, maar toch ziet de Brit nu al genoeg ruimte voor vernieuwing en innovatie. Vooral door de nieuwe regels valt er nog genoeg te ontwikkelen. “Wanneer er een grote reglementswijziging is, zijn er altijd enorme kansen. Het gaat erom wie wat ontdekt”, vertelt Newey. In 2022 was er ook een grote reglementswijziging. Met ingang van de nieuwe regels waren de meeste teams nog zoekende naar de juiste toepassingen. Aan het einde van het seizoen van 2025 waren de auto’s echter zo doorontwikkeld dat de teams vaak binnen één seconde kwalificeerde. “Aan het begin van 2022 waren er veel verschillende interpretaties van de regels. Uiteindelijk bleek een daarvan de juiste en meest geschikte en tegen 2024 begon iedereen naar elkaar toe te groeien”, merkt Newey op.

