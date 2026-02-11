Lance Stroll neemt George Russell op de hak naar aanleiding van diens relaxte kijk op de nieuwe F1-reglementen voor 2026. In de paddock wordt volop gediscussieerd over het managen van het elektrische vermogen. Doordat de auto’s straks nog meer op het hybridesysteem leunen, vreest men dat coureurs op de rechte stukken mogelijk moeten terugschakelen om hun batterij op te laden. Stroll baalt van die ontwikkeling, maar begrijpt tegelijkertijd waarom Russell er minder zwaar aan tilt.

George Russell bagatelliseerde de zorgen over de nieuwe aandrijflijn en vergeleek het opladen van de batterij met het beklimmen van een heuvel in een personenauto. “Eerlijk gezegd voelt het niet zo abnormaal aan”, reageerde hij na afloop van de eerste shakedown in Barcelona. “Ik zou het vergelijken met rijden op een helling. Je rijdt nog steeds vol gas, maar je verliest wat snelheid. Dan schakel je terug om extra toeren te maken en de heuvel op te komen. Zo voelt het ook wanneer de motor energie terugwint en je de accu oplaadt.”

Tijdens de season launch van Aston Martin werd Lance Stroll gevraagd naar de opmerkingen van Russell. Met een knipoog naar het vermeende voordeel van de Mercedes-motoren kreeg hij de lachers op zijn hand. “Ik weet zeker dat George, als hij de race in Australië met dertig seconden voorsprong wint, het niet erg vindt om af en toe terug te schakelen en wat gas terug te nemen”, grapte de Canadees. “Maar misschien verandert hij tegen die tijd nog van gedachten.” Op de vraag of hij echt zo’n groot voordeel verwacht, bleef Stroll voorzichtig optimistisch: “Normaal gesproken is er bij nieuwe reglementen altijd een grote spreiding in het veld. Maar ik heb natuurlijk geen glazen bol.”

‘Kan niet meer voluit gaan’

Toch maakt Stroll zich zorgen over de nieuwe richting die de Formule 1 met de aandrijflijnen inslaat. “Ik zeg het al een tijdje, maar ik denk dat het mooi zou zijn om atmosferische motoren met synthetische brandstoffen te gebruiken”, vervolgde hij serieus. “Maar ik maak de regels niet, ik rijd alleen maar. De autosport beweegt nu eenmaal steeds meer richting elektrificatie. Maar goed, de afgelopen tien jaar kon je ook al niet voluit gaan omdat je rekening moest houden met brandstofreserves en bandenmanagement.”

“Met de banden die we nu hebben, kun je zelfs tijdens kwalificatierondes – onder bepaalde omstandigheden – niet altijd voluit gaan”, lichtte hij toe. De Canadees verlangt dan ook naar vervlogen tijden. “Ik zou dolgraag in een ander tijdperk van de Formule 1 racen”, besloot hij. “Toen er nog werd bijgetankt, de auto’s lichter waren en de banden langer meegingen, kon je echt continu vol gas rijden. Maar helaas, dat is vandaag de dag niet meer het geval.”

