De FIA wil nog vóór de eerste F1-race in Melbourne afrekenen met de vermeende motortrucs van Mercedes. In aanloop naar het nieuwe seizoen werd de Duitse renstal ervan verdacht de compressieverhouding van de motor te kunnen verhogen. Het team profiteerde op het circuit van thermische uitzetting en kwam zo wel door de statische tests van de FIA. Verschillende concurrenten lobbyen inmiddels voor aanpassingen aan de reglementen.

Wanneer Mercedes de compressieverhoudingen kan verhogen, betekent dat dat de aandrijflijn meer vermogen kan genereren. Kenners spraken eerder van een significant voordeel ten opzichte van de rest van het veld. In een nieuwe YouTube-video bevestigen FIA-kopstukken Nikolas Tombazis en Jan Monchaux dat de organisatie zoekt naar oplossingen. De FIA zou nog vóór het eerste raceweekend in Melbourne – dat in het weekend van 8 maart wordt verreden – uitsluitsel willen bieden.

‘Moet een strijd tussen coureurs blijven’

“Sommige teams hebben manieren gevonden om de temperatuur te verhogen wanneer de motor warmloopt”, legde Tombazis uit. “Dat is de essentie van deze nieuwe discussie. Jan en ik hebben uitgebreid besproken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Het is de bedoeling dat we deze discussie voor de start van het seizoen kunnen afsluiten. We zijn niet op zoek naar controverses”, benadrukte hij. “We willen dat de teams het op het circuit tegen elkaar opnemen, en niet in de rechtszaal of in de stewardsruimte. Dat proberen we koste wat het kost te vermijden.”

LEES OOK: Zak Brown wuift ophef rond Mercedes-motor weg: ‘Staan in Melbourne’

Toch houdt de FIA er rekening mee dat ze de komende tijd ‘gebombardeerd’ zal worden met vragen van de teams. Tombazis vervolgde: “We zijn vastbesloten om van dit kampioenschap een strijd te maken tussen de beste coureurs, de beste ingenieurs en de beste teams, maar niet een kampioenschap waarin het draait om de interpretatie van de regels. We willen dat het een kampioenschap is waarin zowel technische bekwaamheid als rijvaardigheid centraal staan, en niet alleen wie de regels het slimst toepast.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.