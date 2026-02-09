De saga rond de vermeende motortrucs van Mercedes duurt voort! Het team wordt verdacht van sjoemelen met de compressieverhoudingen. Zo zou de motor meer vermogen genereren naarmate deze warmer wordt, terwijl de krachtbron toch door de statische keuringen van de FIA komt. Naar verluidt lobbyt de concurrentie inmiddels voor een nieuw motorvoorschrift. McLaren-CEO Zak Brown – die dankbaar gebruikmaakt van de innovaties van Mercedes – maakt zich weinig zorgen.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de seizoenslancering van McLaren werd Zak Brown gevraagd naar de commotie rond de Mercedes-motor. De papaja’s zijn – naast Alpine en Williams – een trouwe klant van de Duitse fabrikant. “Het is typische F1-politiek”, reageerde hij nuchter. “De motor voldoet aan alle reglementen. Bovendien draait deze sport om innovatie; denk aan de dubbele diffusers van vroeger. Ik geloof niet dat we met de Mercedes-motor een significante voorsprong hebben, maar elk vermeend voordeel wordt nu eenmaal snel opgeblazen tot een groot verhaal.”

LEES OOK: Saga rondom Mercedes-motortruc krijgt volgend hoofdstuk, met sleutelrol voor Red Bull

“De motordivisie van Mercedes heeft simpelweg ontzettend goed werk geleverd”, prees Brown de ingenieurs in Brixworth. “We zijn verder niet betrokken bij gesprekken over het motorreglement, maar worden wel goed op de hoogte gehouden.” De Amerikaan werd gevraagd of er een kans bestaat dat Mercedes en zijn klantenteams – mocht er een aangepast motorreglement komen – niet aan de start verschijnen in Australië. “Dat kan ik me niet voorstellen”, antwoordde hij luchtig. “We bemoeien ons niet met gesprekken over de aandrijflijn, maar uiteraard staan we gewoon aan de start in Melbourne.”

Titel verdedigen

Motortrucs of niet, Mercedes wordt wereldwijd gezien als een van de favorieten voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Als regerend wereldkampioen wil McLaren zich echter ook laten gelden, zo verzekerde Zak Brown. “Het is nog te vroeg om te zeggen of fabrieksteams voordelen hebben ten opzichte van klantenteams. In principe beschikken we over hetzelfde materiaal. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al bewezen dat een klantenteam geen achterstand hoeft te hebben.”

Toch bestaan er bij McLaren nog enkele vraagtekens rond de nieuwe motor, met name over het gebruik van de hybridesystemen. De coureurs beschikken vanaf dit seizoen over nieuwe inhaalmodi, mede dankzij de vergrote batterijcapaciteit. “We weten nog niet hoe we deze motor optimaal kunnen benutten”, besloot Brown. “De coureurs zijn enthousiast over de nieuwe auto’s, maar we hebben meer tests nodig om te zien hoe we hiermee gaan racen. Het kan bijzonder fascinerend worden; zonder energie rijd je als een vrachttrein over het circuit. Maar het was indrukwekkend om te zien hoeveel iedereen heeft kunnen testen – de betrouwbaarheid lijkt vooralsnog geen probleem.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.