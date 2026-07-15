Adrian Newey heeft toegegeven dat Aston Martin Fernando Alonso en Lance Stroll onvoldoende heeft betrokken bij de ontwikkeling van de F1-auto voor 2026. De teambaas en technisch directeur van de Britse renstal begrijpt dat de coureurs gefrustreerd raakten door de moeizame start van het nieuwe reglementaire tijdperk en het gebrek aan zichtbare vooruitgang in de eerste helft van het seizoen.

Aston Martin kende een uiterst teleurstellende start van 2026 en staat na negen Grands Prix pas op één WK-punt. Nadat het team zich tijdens de eerste races vooral moest richten op het oplossen van hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen, besloot het grote upgrades op te sparen voor later in het seizoen. Daardoor kon de concurrentie ondertussen verder bouwen aan de eigen pakketten. Volgens Newey leidde die aanpak ertoe dat Alonso en Stroll het gevoel konden krijgen dat hun feedback onvoldoende werd meegenomen.

Frustraties

In gesprek met The Race benadrukte Newey dat de situatie ‘enorm frustrerend’ was voor beide coureurs. Hij gaf aan dat hij daarom uitgebreid met Alonso, Stroll én test- en reservecoureur Jak Crawford heeft gesproken over de plannen voor de rest van het seizoen en de ontwikkeling richting 2027. “Hoewel het misschien niet zo lijkt, luisteren we wel degelijk naar hun opmerkingen en proberen we daar ook naar te handelen”, benadrukte de Engelsman. “Als mensen het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt, raken ze natuurlijk gefrustreerd; dat is een menselijke reactie.”

LEES OOK: Jak Crawford opnieuw in actie in België, Aston Martin belegt derde rookie-training

“Misschien hebben we er dus niet genoeg tijd aan besteed om Fernando, Lance en Jak precies uit te leggen wat we met het upgradepakket willen bereiken”, gaf hij toe. De eerste grote upgrade van Aston Martin volgt tijdens de GP van Hongarije, waarna een tweede ontwikkelingsstap volgt tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Motorleverancier Honda introduceert daar bovendien een herziene krachtbron. De upgrades moeten zorgen voor een zogenoemde ‘B-spec’ AMR26, met lichtere componenten en verbeterde aerodynamica.

Toekomstgericht

Newey verdedigde de keuze om eerder in het seizoen geen kleinere updates door te voeren en stelde dat het team bewust tijd heeft genomen om de problemen grondig te analyseren. “Het werd al snel duidelijk dat we in de eerste races niet competitief zouden zijn”, lichtte hij toe. “Daarom namen we de pijnlijke – maar naar mijn mening juiste – beslissing om in de eerste helft van het jaar geen verdere ontwikkeling door te voeren. We wisten dat dit ervoor zou zorgen dat onze achterstand op de koplopers groter werd naarmate andere teams zich verder ontwikkelden.”

LEES OOK: Honda kondigt motorupgrades aan voor Aston Martin, debuut lonkt in Zandvoort

“We richtten de blik op een betere organisatie, het opzetten van verschillende systemen voor de toekomst én het grondig onderzoeken van het huidige pakket”, verzekerde Newey. “Dat stelde ons in staat om tijdelijk een stap terug te doen. We hebben de druk verlaagd, omdat we onszelf in de winter te veel druk hadden opgelegd”, vervolgde hij eerlijk. “Inmiddels hebben we even adem kunnen halen en de problemen beter in kaart kunnen brengen. We weten nu wat we op middellange termijn moeten bereiken, zowel met de upgrades in Hongarije als met de volgende stap in Zandvoort. Hopelijk is deze periode straks slechts een pijnlijke, maar verre herinnering”, besloot hij.

Tijdens de Dutch GP op Zandvoort wil Honda de AMR26 voorzien van een nieuwe motor (Getty Images)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.