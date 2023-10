De derde wereldtitel van Max Verstappen in Qatar betekende zaterdagavond de 25e voor Red Bulls meesterontwerper Adrian Newey. Ook hij vierde derhalve een bijzondere mijlpaal. “Op naar de dertigste? Haha, dat weet ik niet meteen. Maar ik hou van mijn werk”, aldus de Brit.

Newey wordt gezien als de architect van de successen van Red Bull. Zelf is de Brit altijd bescheiden over zijn aandeel. De derde titel van Verstappen schrijft hij vooral toe aan de stormachtige ontwikkeling die de 26-jarige Nederlander heeft doorgemaakt.

Newey daarover: “Het is oneerlijk om Max te vergelijken met andere grote coureurs met wie ik heb gewerkt, maar wat ik wel kan zeggen is dat Max ieder jaar beter is geworden. Dit seizoen heeft hij geen fouten gemaakt. Hij is superprecies en zijn technische feedback is geweldig. Max is zogezegd één met de auto, dat is heel bijzonder. De allergrootsten, en daar schaar ik Max zeker ook onder, hebben allemaal een bijzondere focus. Het is bijna alsof ze op de automaat kunnen rijden, dat ze begrijpen wat er gebeurt in de race, wat er met de banden gebeurt. Ze weten, zien en voelen alles.”

