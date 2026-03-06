Na de eerste vrije trainingen in Melbourne vreest Aston Martin voor deelname aan de Grand Prix. Lance Stroll en Fernando Alonso kunnen, met name door de gebrekkige Honda-motor, slechts beperkt rijden met de AMR26. De trillingsproblemen, die mogelijk zelfs zenuwschade bij de coureurs kunnen veroorzaken, en een gebrek aan reserveonderdelen baren Adrian Newey zorgen. Hoe heeft het zover kunnen komen? De teambaas legt de problemen bij Honda bloot.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie maakte Adrian Newey duidelijk dat de schuld niet alleen bij de motorleverancier ligt. “We zijn samen verantwoordelijk voor het pakket; het chassis én de aandrijflijn maken de auto”, verklaarde hij. Toch voelde hij de noodzaak om de problemen bij de motorleverancier verder toe te lichten. “Een beetje achtergrondinformatie is heel belangrijk”, begon de teambaas zijn verhaal. “Honda trok zich eind 2021 terug uit de Formule 1. Tegen het einde van 2022 maakten ze hun terugkeer. Op dat moment waren ze ongeveer één jaar, anderhalf jaar, afwezig geweest.”

‘Motoringenieurs werken nu aan zonnepanelen’

“Tijdens de hergroepering bleek dat een groot deel van de oorspronkelijke motorgroep uit elkaar was gegaan”, legde hij uit. “Veel ingenieurs werken nu aan zonnepanelen of iets dergelijks. Het overgrote deel van het motorteam is dus eigenlijk nieuw in de Formule 1. Ze missen de ervaring die ze voorheen wel hadden.” Ook het budgetplafond gooide roet in het eten, zo verklaarde Newey. “Bovendien viel hun terugkeer in 2023 samen met het eerste jaar van het budgetplafond voor motoren. Alle concurrenten hadden op dat moment al twee jaar gewerkt aan de nieuwe aandrijflijn, zonder budgetbeperkingen en met hun vertrouwde teams.”

“Honda keerde terug met ongeveer dertig procent van het oorspronkelijke team, in een tijd waarin de uitgaven aan banden werden gelegd”, vatte Newey samen. “Ze begonnen dus met een flinke achterstand en hebben helaas moeite gehad om die achterstand goed te maken.” Voor Aston Martin is het vooralsnog onduidelijk wanneer het verbeteringen mag verwachten. “Het is momenteel erg moeilijk te voorspellen”, aldus de teambaas. “Ik denk dat Honda duidelijk actie onderneemt om de vibraties te verminderen. Er zal geen snelle oplossing komen, want dergelijke problemen vereisen fundamentele wijzigingen in de balans en de demping. Zodra ze dat voor elkaar hebben, kunnen ze zich echt gaan concentreren op de prestaties. Maar op dit moment gaat alle aandacht uit naar dit trillingsprobleem.”

