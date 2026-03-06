Het eerste raceweekend in Australië belooft een nieuw dieptepunt te worden voor het team van Aston Martin. Op de mediadag in Melbourne legde teambaas Adrian Newey al grote problemen bloot; vibraties in de nieuwe Honda-aandrijflijn zorgen ervoor dat de AMR26 maximaal 25 ronden kan rijden, uit angst voor ‘zenuwschade’ bij de coureurs. In de vrije trainingen kwam Aston Martin dan ook beperkt in actie. Tijdens de FIA-persconferentie verduidelijkte Newey de ernst van de situatie.

“We hebben aanhoudende problemen met de accu”, aldus Newey in de persruimte in Melbourne. “Er is een nieuw probleem ontstaan in de interne communicatie tussen de accu en het beheersysteem. Maar het veel dieperliggende probleem zijn de trillingen waar we mee blijven worstelen.” De resultaten van de eerste vrije trainingen waren veelzeggend: in VT1 moest Stroll dertig seconden toegeven op de rest van het veld, terwijl Alonso helemaal niet in actie kwam. Beide coureurs namen deel aan VT2, al eindigden ze stijf onderaan.

Gevraagd naar hoe de rest van het weekend eruitziet, legde Newey uit hoe nijpend de situatie is. “Eerlijk gezegd is het gewoon een kwestie van het probleem beheersen. We hebben een tekort aan accu’s. We hebben er nog maar twee over – de twee die in de auto’s zitten – dus als we er één kwijtraken, is dat natuurlijk een groot probleem. We moeten dus heel voorzichtig zijn met hoe we ze inzetten. Oorspronkelijk hadden we vier accu’s bij ons, maar door dat communicatieprobleem hebben we nog maar twee operationele accu’s over. Gezien de mate waarin ze beschadigd raken, is dat best zorgwekkend”, benadrukte hij. “Natuurlijk hopen we het weekend door te komen en met twee auto’s aan de start te staan, maar op dit moment is het moeilijk om daar concrete uitspraken over te doen.”

Aston Martin machteloos

Newey werd gevraagd of het team nog reserveonderdelen vanuit Japan kan laten invliegen. “Helaas niet”, bekende hij teleurgesteld. “Die zijn er simpelweg niet.” Door het gebrek aan data krijgt het team bovendien geen verdere kansen om te experimenteren met de rest van het pakket. “We voelen ons een beetje machteloos; we hebben duidelijk een significant probleem in de aandrijflijn”, concludeerde hij. “En door het gebrek aan rijtijd leren we ontzettend weinig over de auto.”

De Aston Martin-teambaas houdt zijn hart vast voor de eerste kwalificatie van het jaar. “We hebben heel weinig gereden, met name met een laag brandstofgehalte. Brandstof werkt als het ware als een demper voor de accu, dus Honda heeft ons voornamelijk met een volle tank laten rijden. Zo houdt het probleem zichzelf natuurlijk in stand”, verzuchtte Newey. “Het kost ons gewoon heel veel energie en mankracht om samen met Honda tot de beste totaaloplossing te komen.” De Engelsman sloot af met de boodschap dat hij de schuld niet alleen bij de motorleverancier wil leggen. “We kunnen wel zeggen dat het niet ons probleem is, maar dat is het wel. Uiteindelijk is de auto de combinatie van het chassis en de aandrijflijn.”

