Max Verstappen liet zich in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen vaak kritisch uit over de gewijzigde reglementen. Met name de aandrijflijn, die meer gaat leunen op elektrificatie en energiebeheer, stemde hem weinig tevreden. Desalniettemin wil Verstappen zijn uiterste best doen om ook in 2026 het beste uit het pakket te halen, zo belooft hij op de mediadag in Melbourne. “Ook met een boodschappenkar ga ik tot het uiterste”, grapte hij luchtig.

Voor de camera’s van de Formule 1 werd Max Verstappen gevraagd naar zijn bevindingen: hoe kijkt hij nu, enkele uren voor het eerste raceweekend in Australië, naar de nieuwe reglementen voor 2026? En welke kwaliteiten zullen de komende maanden het verschil gaan maken? “Om eerlijk te zijn, wil ik het niet ingewikkelder maken dan nodig”, reageerde hij nuchter. “Of ik nu met deze auto moet rijden, de auto van vorig jaar, of zelfs met een booschappenkarretje; ik ga altijd tot het uiterste.”

Het leidde tot gelach onder het aanwezige mediapersoneel. “Aan het eind van de dag is het zo simpel”, voegde Verstappen eraan toe. “De auto heeft een gaspedaal, een rempedaal en een stuurwiel. Daarmee probeer je gewoon op de limiet te rijden. Je doet wat je moet doen, daarom zijn we hier. Uiteindelijk zal de beste coureur nog steeds bovenaan staan.”

‘Beetje te laat voor wijzigingen’

GPDA-voorzitter Carlos Sainz deed eerder nog een oproep aan zijn collega’s om de nieuwe reglementen een kans te geven. Hij plaatste daarbij de kanttekening dat de FIA ‘flexibel’ moest zijn als het aankwam op eventuele wijzigingen in de reglementen. Verstappen begreep de Spanjaard niet helemaal. “Ja, daar zijn we nu wel een beetje laat mee, toch?”, zei hij over de oproep. “Er is zoveel geld geïnvesteerd in deze reglementen dat ze wel een tijdje zullen blijven bestaan. Je had dit kunnen zien aankomen. Dat dit nu ineens wordt aangekaart, is eigenlijk een beetje laat”, luidt het oordeel van de viervoudig wereldkampioen.

