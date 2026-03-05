Rui Marques, wedstrijdleider in de Formule 1, heeft bevestigd dat tijdens de openingsrace in Australië een aangepaste startprocedure wordt gehanteerd. Tijdens de recente testweken kampte men al met problemen bij de proefstarts: de nieuwe aandrijflijn maakte het wegrijden onnodig complex. In Melbourne moet dat verholpen zijn: dankzij een nieuw lichtsignaal kunnen coureurs zich beter voorbereiden op het doven van de startlichten.

De testweken in Barcelona en Bahrein, voorafgaand aan het seizoen, leidden tot bezorgdheid over de startprocedure. De kern van het probleem is het ontbreken van de MGU-H, het energieterugwinningssysteem dat met ingang van 2026 is geschrapt. Dit onderdeel was gekoppeld aan de turbo en zette restenergie om in elektriciteit. Daarnaast werd het gebruikt om de turbo bij de start op toeren te brengen, waardoor turbolag bij het optrekken werd voorkomen. Zonder de MGU-H moeten coureurs de turbo nu handmatig op snelheid krijgen door langer en met hogere toerentallen gas te geven. Op beelden uit Bahrein was te zien hoe rijders de motor soms wel tien seconden hoog in de toeren moesten houden voordat zij konden vertrekken.

Nieuw startsignaal

Dat levert vooral een nadeel op voor coureurs die achteraan starten en zich slechts beperkt kunnen voorbereiden op de start. In Bahrein werd daarom al geëxperimenteerd met een blauw lichtsignaal dat aangaf wanneer de laatste auto zijn startpositie had ingenomen. De wedstrijdleiding liet dit blauwe licht vijf seconden knipperen, voordat de reguliere startprocedure begon. Deze werkwijze wordt komend weekend in Australië opnieuw toegepast.

“Voor een veilig en ordelijk verloop van de wedstrijd zullen de startlichten vijf seconden blauw knipperen zodra alle auto’s na de opwarmronde zijn teruggekeerd op hun startposities”, verklaarde Marques donderdag. “Het informatiepaneel op de startbrug toont daarbij de melding ‘Pre-Start’, waarna de gebruikelijke lichtsequentie begint.”

