Het afscheid van Pierre Gasly bij AlphaTauri is voor teambaas Franz Tost zwaar gevallen. Gasly, die dankbaar is voor de medewerking van Red Bull, zegt dat Tost ‘bijna tot tranen geroerd’ was toen hij het nieuws te horen kreeg.

Met een contract voor 2023 op zak bij AlphaTauri leek zijn toekomst binnen de Red Bull-familie weer een stuk zekerder, maar dat contract is nu verscheurd. Red Bull heeft besloten Gasly de vrijheid te geven om de overstap naar Alpine te maken. Dat het team niet moeilijk deed over die overstap, maakte Gasly blij.

“Zij begrepen meteen dat dit een kans voor me was”, zegt Gasly in gesprek met F1.com. “En zij wisten van mijn verlangen om aan iets nieuws te beginnen en mijn wil om vooraan mee te doen, daar ben ik dankbaar voor.”

Lees ook: Tost: ‘Een goed woordje van Verstappen? Nee, Nyck de Vries dankt dit zitje aan zijn rechtervoet’

“Helmut (Marko, adviseur, red.) en Christian (Horner, teambaas, red.) begrijpen dat meteen. Ik heb lange gesprekken gehad met Helmut”, voegt Gasly toe. Het afscheid viel voor sommigen binnen de Red Bull-familie mee, maar er was er één die het wel moeilijk had: AlphaTauri-teambaas Franz Tost. “Het kwam bijna tot tranen in Franz’ ogen toen hij het nieuws te horen kreeg. Wij hebben een erg sterke band en hebben extreem goed met elkaar gewerkt”, legt Gasly uit.

Uiteindelijk was het een beslissing dat is besproken met beide partijen, geeft Gasly aan. “Dat was voor sommigen moeilijker dan voor anderen, maar aan het einde van de dag begrepen zij dat dit een kans voor mij was. Zij hebben er alles aan gedaan om het te realiseren, daar ben ik dankbaar voor.”

Foto: Red Bull Content Pool