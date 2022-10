AlphaTauri-teambaas Franz Tost is altijd rechtdoorzee, ook wat betreft zijn nieuwe aanwinst Nyck de Vries. De 27-jarige coureur dankt zijn AlphaTauri-zitje aan zijn successen in de opstapklassen, waarbij zijn Monza-auditie natuurlijk heeft geholpen. Een goed woordje van landgenoot Max Verstappen was niet noodzakelijk. “Nyck heeft laten zien dat hij een Formule 1-zitje verdient.”

Ook voor Monza, vertelt Tost, stond De Vries al op de radar bij Red Bull-zusterteam AlphaTauri. Er waren echter nog wel wat puzzelstukjes die gelegd moesten worden, niet in de minste plaats de transfer van Pierre Gasly naar Alpine.

Dat De Vries tussendoor imponeerde tijdens zijn invalbeurt op Monza, heeft natuurlijk geholpen, zegt Tost. “Het was alleen geen eye-opener, want we wisten dus al dat hij goed was.” Al lang zelfs, want De Vries viel met zijn kartsuccessen in zijn tienerjaren al op bij Tost, zo vertelt de Oostenrijkse teambaas.

“Hij was daarna ook succesvol in elke autosportklasse waarin hij heeft geracet. Op Monza, met Williams, heeft hij zijn potentieel onderstreept door geen fouten te maken en het goed te doen. Het was”, benadrukt Tost, “een makkelijke beslissing om voor hem te gaan.”

Met De Vries zitten er nu twee Nederlandse coureurs binnen de Red Bull-familie. Het roept de vraag op of wereldkampioen Verstappen nog een goed woordje voor zijn vriend en landgenoot heeft gedaan. “Nee”, maakt Tost duidelijk, “Nyck dankt dit zitje aan zijn rechtervoet. Dat was het belangrijkste argument.”

