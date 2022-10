De Formule 1-grid telt vanaf volgend seizoen twee Nederlandse coureurs op de grid. Nyck de Vries heeft het AlphaTauri-zitje van Pierre Gasly opgeëist en rijdt volgend jaar – vier jaar na het winnen van het Formule 2-kampioenschap – fulltime in de Formule 1.

Geheel verrassend is het niet dat De Vries voor AlphaTauri gaat rijden. Na de Grand Prix van Italië, waar hij zich in de schijnwerpers reed, werd zijn naam bij meerdere teams genoemd. Eerst klonken er geruchten dat hij voor Williams zou gaan rijden als vervanger van Nicholas Latifi, maar nadat de 27-jarige Nederlander in Graz gespot was met Red Bull-adviseur Helmut Marko ging dat al snel naar AlphaTauri.

Nu is dan officieel bekendgemaakt dat De Vries volgend jaar zijn fulltime Formule 1-debuut gaat maken bij het zusterteam van Red Bull. Dat zitje is bij AlphaTauri vrijgekomen nu Pierre Gasly, die in 2017 in de Formule 1 debuteerde bij Toro Rosso, in 2023 de overstap maakt naar Alpine.

Het is voor Red Bull ongebruikelijk om voor het zusterteam een coureur van buiten het opleidingsteam te strikken. Het team, dat eerder onder de naam Toro Rosso opereerde, heeft de afgelopen jaren onder meer Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Daniil Kvyat, Alexander Albon, Carlos Sainz en Max Verstappen de kans in de Formule 1 geboden.

