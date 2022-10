Nyck de Vries, Nederlands nieuwste Formule 1-coureur, is Red Bull en AlphaTauri zeer dankbaar voor de kans die ze hem hebben geboden om in 2023 op de Formule 1 grid te staan.

“De Formule 1 is altijd mijn droom geweest en ik ben heel dankbaar dat die nu uitkomt”, reageert De Vries op zijn aanstelling bij AlphaTauri. “Ik verheug me er enorm op om in 2023 voor het team te rijden. Ik wil zowel Red Bull als AlphaTauri bedanken dat ze me deze kans geven.”

De Vries heeft de afgelopen jaren al geregeld met Formule 1-bolides getest – waaronder dit seizoen voor Mercedes, Williams en Aston Martin – terwijl hij eerder dit jaar natuurlijk zijn Formule 1-debuut maakte op Monza. Hij stapte toen bij Williams in om de zieke Alexander Albon te vervangen.

“Ik heb al veel kansen gehad met een 2022-auto te rijden en denk dat ik er daardoor goed voor sta met oog op volgend jaar. Hopelijk heeft dit me goed voorbereid op wat komen gaat”, zegt de 27-jarige De Vries, die natuurlijk ook meer dan genoeg autosportervaring heeft.

De Vries won op zijn route naar de Formule 1 namelijk titels in de Formule E, Formule 2 en Formule Renault 2.0. Zijn weg naar de koningsklasse ‘is iets anders geweest’ dan van veel van zijn collega’s, maar de eindbestemming dus hetzelfde.

Bij AlphaTauri heeft hij daarbij de indruk een team te hebben gevonden dat goed bij hem past. “Ik heb in mijn kartjaren veel in Italië geracet en heb me er altijd thuis gevoeld, dus het is geweldig om me bij een Italiaans team aan te sluiten waar echt een familiesfeer hangt.”