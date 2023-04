Het aftellen is in volle gang: komend weekend keert de Formule 1 terug na enkele weken van afwezigheid. Bakoe vormt het decor voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Die krijgt ditmaal een extra dimensie krijgt door een sprintrace, de eerste van zes in totaal dit seizoen.

De ‘spring break’ in de Formule 1 is bijna voorbij, de vraag is hoe de coureurs en teams over een week terugkeren op de baan. Zijn de verhoudingen veranderd ten opzichte van de eerste drie races? Wie heeft het beste zijn of haar huiswerk in de fabriek gedaan en komt met updates die beter zijn dan die van de concurrentie?

Vragen alom, ook over de sprintrace. Ook dit jaar zijn er weer voor- en tegenstanders van, maar met zes races neemt het format een steeds duidelijker plek in op de kalender. De kwalificatie verschuift door de sprintrace naar de vrijdag, de hoofdrace blijft logischerwijs op zondag. Daarin is het gros van de punten te verdienen, maar ook in de sprintrace staat er veel op het spel: de winnaar krijgt 8 punten, de nummer twee krijgt er 7 en zo telt dat door tot nummer acht die het laatste punt krijgt van de sprintrace.

Red Bull gaat het weekend in als de grote favoriet, ook voor de sprintrace. Max Verstappen (WK-leider met 69 punten) en teamgenoot Sergio Pérez (tweede, 54 punten) waren met hun bolides in de eerste drie races zeer efficiënt op de rechte stukken en dat is een voordeel op het lange rechte stuk in Bakoe.

Na de race in Azerbeidzjan (zaterdag om 15.30 uur Nederlandse tijd) volgen er nog sprintraces in vijf andere landen dit seizoen. Dat zijn Oostenrijk (1 juli), België (29 juli), Qatar (7 oktober), de Verenigde Staten (21 oktober) en Brazilië (4 november).

Starttijden GP Azerbeidzjan:

Vrijdag 28 april

11.30-12.30 uur: 1e vrije training

15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zaterdag 29 april

11.30-12.30 uur: 2e vrije training

15.30-16.30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13.00 uur: Race

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."