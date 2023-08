In de rubriek ‘Aftellen met Allard’ kijkt FORMULE 1 Magazine de komende weken vooruit naar de Dutch GP 2023. Allard Kalff deelt elke maandag, woensdag en vrijdag tot het raceweekend in Zandvoort een specifieke herinnering. Deel 2: De impact van het drama in 1973.

Het jaar 1975 is om meerdere redenen bijzonder. Zowel voor de Formule 1 in het algemeen als voor Allard Kalff persoonlijk. “Zo is 1975 natuurlijk het jaar van het eerste wereldkampioenschap van Niki Lauda. Maar het is ook het jaar waarin het team van Hesketh met James Hunt op volle oorlogssterkte aan het WK deelnam. Voor mij, als ik naar F1 kijk, is een team zoals Hesketh een voorbeeld van hoe het hoort: succesvol door creatief te zijn.”

’s Ochtends liep Kalff in 1975 door de regen om Hesketh en James Hunt te zien. “We zochten in de duinen om een plekje, net als in 1974 en 1973. Natuurlijk denk je terug aan dat moment twee jaar eerder met Williamson (zie deel 1 van Aftellen met Allard). En dan begint die race van 1975, alles ging eerst zoals je dacht dat het zou gaan met onder meer een favoriete Lauda. Maar uiteindelijk kwam daar die creativiteit van Hesketh om de hoek onder natte omstandigheden: Hunt ging als eerste op slicks rijden.”

Het verbaasde velen, herinnert Kalff zich. “Maar op een gegeven moment reed Hunt aan kop, met Lauda erachter. Die was eigenlijk sneller, maar had het probleem dat hij topsnelheid te kort kwam. En als hij Hunt voorbij wilde, moest-ie van de droge lijn af. Zo ontvouwde zich een gevecht dat ronde na ronde doorging. Hunt won uiteindelijk zijn eerste Grand Prix en Hesketh daarmee ook.”

Alles kwam daar dat jaar bij elkaar voor Hesketh, maar in 2022 vervolgens ook voor Kalff. “Ik vond het fantastisch dat ik dat als kind had meegemaakt. En een paar jaar geleden kocht ik op een website eens een shirtje van Hesketh. Vorig jaar, tijdens de Grand Prix in Zandvoort, dacht ik op zaterdagochtend: ‘Laat ik die eens aantrekken.’

De auto van Hesketh bleek bij de editie van 2022 op het circuit te zijn. Kalff: “En wat denk je: ik kom aanlopen en Jenson Button rijdt weg in die auto. Hij vroeg me later: ‘Heb je nou speciaal dat shirt aangetrokken hiervoor?’ Maar het was puur toeval. Prachtig hoe Jenson en ik, later op de dag, vervolgens veel over Hesketh, James Hunt en die auto hebben gesproken. Hesketh en James Hunt, het zijn en blijven dus dierbare herinneringen voor me, uit 1975.”

