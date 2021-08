Williams-reserve Jack Aitken hoopt dat hij op korte termijn weer kan terugkeren in de simulator én auto. Aitken liep meerdere verwondingen op bij een zeer zware crash in de GT3, maar hoopt al in september weer te kunnen werken voor Williams: “Ze hebben me al gevraagd wanneer ik weer in de simulator kan stappen.”

Zaterdag 31 juli vond de start van de legendarische 24 uur van Spa plaats. Zo’n zestig GT3’s stormden over het Belgische circuit in de Ardennen, maar het ging al vroeg in de race fout voor vier coureurs. Aitken verloor de controle over zijn Lamborghini in Eau Rouge en knalde op de Raidillon in de bandenstapels. Hij kwam daarna dwars op de baan te staan, wat een kettingreactie ontketende. Drie van de betrokken coureurs bleken in orde, Aitken liep een gebroken sleutelbeen, een gebroken wervel en een zeer kleine longkneuzing op. Twee weken na de zware crash zegt Aitken dat hij het goed maakt.

“Ik voel me best goed”, zegt Aitken tegen Motorsport.com. “Om eerlijk te zijn soms iets te goed, waardoor ik vergeet dat ik wat gebroken heb en dan sta ik te snel op! Ik ben bij een aantal specialisten geweest, voor zowel de breuk in mijn rug als sleutelbeen. Daar krijg ik dus wat informatie over en dat is best nuttig geweest. De hele dag zitten en me afvragen wanneer ik beter zal worden, is op zich al behoorlijk pijnlijk. Maar niet erg”, aldus Aitken.

De Brits-Koreaanse coureur hoopt binnenkort weer aan de slag te kunnen voor Williams. Hij is de reservecoureur van het team, maar verricht zo af en toe ook simulatorwerk. “Ik wil weer snel terugkeren, dus het is eerder dat dan de vraag of ik überhaupt terugkeer dit seizoen”, stelt Aitken. “Er staan nog enkele GT-races op de kalender die rond het einde van de zomerstop plaatsvinden, het wordt denk ik lastig om die races te halen. Ik zal die dus waarschijnlijk missen. Maar ik hoop eind september weer te racen.”

“Williams heeft me al gevraagd wanneer ik weer in de simulator kan stappen, want ik heb er best veel goed werk verricht en helaas is dat dus onderbroken. Ik heb ze gezegd dat ik kijk naar een terugkeer in september. Bovendien praat ik nog met het team over wanneer ik mijn VT1 mag rijden. Afhankelijk van hoe de kalender eruitziet, zal het waarschijnlijk een van de races aan het einde van het jaar zijn. Ik wil daar absoluut fit voor zijn. Ik wil klaarstaan om in te stappen wanneer dat nodig is”, aldus Aitken.

