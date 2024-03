Voormalig Formule 1-coureur Alain Prost twijfelt aan de plannen van Ferrari voor 2025. De scuderia zet Charles Leclerc volgend jaar naast 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens Prost breekt dat met een traditionele Formule 1-filosofie. Want wie wordt er dan eigenlijk de eerste coureur?

Volgens Alain Prost leert de geschiedenis ons dat vele wereldkampioenen geboren werden uit het idee van “de eerste coureur.” Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en zelfs Max Verstappen speelden allemaal de eerste viool in hun bekroonde seizoenen. “Dat geldt eigenlijk voor alle titelhouders van de afgelopen twintig jaar”, zei Prost tegen Servus TV. “Zeker bij Ferrari.”

“Als je tegen een ander team vecht, wordt het veel gemakkelijker als je een duidelijke nummer een hebt”, legde Alain Prost uit. “Ik won de titel in 1986, na een gevecht met Nigel Mansell en Nelson Piquet”, ging hij verder. “Ze waren teamgenoten bij Williams, maar hebben nooit teamorders gekregen voor het kampioenschap. Daar heb ik echt mijn voordeel mee gedaan.”

Leclerc en Hamilton

Zodra Lewis Hamilton zich naast Charles Leclerc nestelt, is het nog maar de vraag wie de rol van eerste coureur op zich neemt. Natuurlijk is de Monegask sinds jaar en dag dé Ferrari-man, maar daar komt een peperdure ex-wereldkampioen tegenover te staan. “Als je geen aanspraak maakt op de titel, heb je misschien geen eerste coureur nodig”, bedacht Prost. “Maar als je wel in de race bent voor het kampioenschap … we weten het volgend jaar.”

“Het wordt heel interessant”, concludeerde de Fransman. “Voor het management kan het heel lastig gaan worden, maar het lijkt erop dat er geen eerste coureur komt.”

