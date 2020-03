Albers: ‘Ferrari heeft nog steeds de juiste mensen niet gevonden’

Ferrari’s probleem zit hem niet in de auto of motor, maar gaat dieper dan dat: “Ferrari heeft nog steeds de juiste mensen niet bij elkaar gevonden”, stelt ex-Formule 1-coureur Christijan Albers. Volgens Albers moet Ferrari meer een voorbeeld aan Mercedes nemen.

Over de nummer twee van vorig jaar, Ferrari, heeft de Nederlander een uitgesproken mening. “Het probleem van Ferrari is dat het nog steeds niet de juiste mensen bij elkaar heeft gevonden”, denkt hij.

“Naast een rijdersmarkt heb je een ontwerpersmarkt”, legt Albers uit, “en volgens mij is Ferrari nog steeds op zoek naar de beste ontwerper met de meeste ervaring.”

“Ze zouden daar eens risico mee moeten nemen”, vindt hij. “Jonge talenten binnenhalen en dan bouwen aan een team om wereldkampioen te worden, zoals Mercedes dat heeft gedaan.”

‘Teamstrijd heeft veel punten gekost’

Als je het dan toch over mensen hebt, kun je natuurlijk niet om Ferrari’s grootste namen heen: Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Ook over het rijdersduo heeft Albers zijn mening paraat.

“Vettel heeft de snelheid wel, maar raakt geïrriteerd als iemand net zo snel is. Daarom wilde hij veiligheidshalve Kimi Räikkönen als teamgenoot houden.”

“Het gevecht Vettel – Leclerc was er een van twee coureurs op hetzelfde niveau. Als je dan naar de prestaties kijkt, is het gewoon niet goed. Die strijd heeft veel problemen opgeleverd en punten gekost.”

‘Wilde’ Leclerc lastig in te schatten

Bij Leclerc heeft Albers ‘gemengde gevoelens’: “Hij is de eerste coureur die ik niet kan inschatten”, zegt hij over Ferrari’s groeibriljant, in 2019 goed voor twee zeges, maar voor Albers enigszins een vraagteken.

“Ik vind dat Leclerc de auto altijd overdrivet. Het is voor mij een raadsel hoe hij toch continu die tijden eruit perst, terwijl hij zo wild rijdt.”

“Dit jaar gaat tellen voor hem”, verwacht Albers een jaar van de waarheid voor de jonge Monegask. “Nu gaan we zien of hij onder druk sterk en constant blijft.”

