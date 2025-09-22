Williams kende in Azerbeidzjan twee totaal verschillende weekenden. Terwijl Carlos Sainz met een knappe prestatie op het podium stond, beleefde teamgenoot Alexander Albon een frustrerende race vol fouten en tegenvallers. De Brits-Thaise coureur kreeg een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Alexander Albon raakte tijdens de kwalificatie de muur in bocht 1 en moest zijn sessie vroegtijdig staken. Hij startte de race vanaf plek 19 en wist op te klimmen naar de dertiende positie, maar punten zaten er niet in. “Ik denk dat de schade gisteren al was aangericht”, blikte Albon terug. “De aanrijding met Franco was natuurlijk niet ideaal – dat was duidelijk mijn fout. En tegen de DRS-trein was vandaag weinig te beginnen. Ik ben vooral gefrustreerd over mezelf, omdat ik dit weekend geen punten heb gepakt. Dit was misschien wel het makkelijkste weekend om dat wél te doen.”

LEES OOK: Horner bedankt Red Bull na ontslag: ‘Een eer en een voorrecht’

Toch had Albon ook lovende woorden voor zijn team en vooral voor teamgenoot Carlos Sainz: “Dit is een geweldig resultaat voor het team. Ik ben heel blij voor Carlos. Het is fantastisch wat hij heeft betekend voor het constructeurskampioenschap, en ook voor hem persoonlijk. Hij reed een sterke kwalificatie, maakte geen fouten – in tegenstelling tot mij – en haalde alles uit de auto. Hij was snel dit weekend, en hij heeft het uitstekend gedaan. Ik had niet de kans om te profiteren, maar hij wel. Daar ben ik trots op.”

Williams verstevigt voorsprong

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan staat Williams stevig op de vijfde plek in het constructeurskampioenschap met 101 punten. De Britse formatie lijkt daarmee voorlopig uit de greep van concurrent Racing Bulls, dat met 72 punten op plek zes volgt. Toch is het gevecht nog niet gestreden: Racing Bulls liet eerder dit seizoen in Zandvoort al zien waartoe het in staat is met een verrassend podium. Eén uitschieter kan het gat zo weer dichten, en met nog zeven races en drie sprintraces te gaan is de strijd om P5 verre van beslist.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.