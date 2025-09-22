Christian Horner heeft opnieuw gereageerd op zijn ontslag bij Red Bull. De Brit werd in juli ontslagen wegens de tegenvallende resultaten bij de Oostenrijkse renstal. Inmiddels heeft het bedrijf officieel afscheid genomen van Horner, die naar verluidt een forse schikking heeft afgedwongen. Misschien is hij daarom zo positief over zijn voormalige werkgever; de ex-teambaas spreekt zeer lovend over Red Bull.

In een verklaring die Red Bull maandag naar buiten bracht, zei Horner hoe trots hij was op alles wat hij bij het team heeft bereikt. “Het was een eer en een voorrecht om Red Bull te leiden”, liet hij weten. “Toen we in 2005 begonnen, kon niemand zich voorstellen wat we uiteindelijk zouden bereiken – de kampioenschappen, de races, de mensen, de herinneringen. Ik ben ongelooflijk trots op wat we als team hebben neergezet. De records die we hebben verbroken en de hoogten die we hebben bereikt, had niemand ooit voor mogelijk gehouden. Dat zal ik altijd met me meedragen.”

“Ik ben echter het meest trots op het samenstellen en leiden van een fantastische groep getalenteerde en gedreven mensen”, vervolgde Horner. “Ik heb een dochteronderneming van een energiedrankenbedrijf zien opbloeien en gezien hoe het enkele van de grootste automerken ter wereld heeft verslagen.” Onder leiding van Horner won Red Bull acht rijderstitels en zes constructeurskampioenschappen.

Oliver Mintzlaff, Red Bull-CEO, voegde eraan toe: “We willen Christian (Horner, red.) bedanken voor zijn uitzonderlijke werk in de afgelopen twintig jaar. Met zijn onvermoeibare inzet, ervaring, expertise en innovatieve denkwijze heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het uitbouwen van Red Bull tot een van de meest succesvolle en aansprekende teams in de Formule 1. Bedankt voor alles, Christian, en je zult voor altijd een belangrijk onderdeel blijven van de geschiedenis van ons team.”

