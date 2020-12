Albon blijft in de wachtkamer: Red Bull neemt ‘voor kerst’ beslissing over zijn zitje

Alexander Albons vierde plek in de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij volgens teambaas Christian Horner ‘zijn beste weekend van het jaar had’, verzekert hem nog niet direct van zijn Red Bull-zitje voor 2021. Albon zit mogelijk tot kerst nog in de wachtkamer.

“Het was een goed weekend voor me”, oordeelt Albon zelf ten overstaan van Sky Sports F1, met de Britse Thai die de race als vijfde begon, maar als vierde eindigde. In de slotfase had hij zijn vizier daarbij zelfs op Lewis Hamiltons derde plek gericht. “Als de race een paar rondjes langer had geduurd, had ik hem nog ingehaald”, klinkt het zelfverzekerd.

Hoe positief hij ook is over zijn weekend in Abu Dhabi, Albons 2020 was natuurlijk geen wonderjaar. De Red Bull-rijder sluit het af als zevende in het WK, terwijl teamgenoot Max Verstappen derde werd. En dan mag Albon nog blij zijn dat hij goede punten pakte tijdens de Formule 1’s trip naar het Midden-Oosten, want voor de races in Bahrein (twee keer) en Abu Dhabi stond hij slechts negende in het WK.

Of hij de laatste weken genoeg heeft gedaan om zijn eerder zo onzeker lijkende toekomst bij Red Bull veilig te stellen, is ook voor hemzelf nog maar de vraag. “Ik heb geen idee, zou het echt niet weten”, zegt hij over zijn toekomst. “Ik heb me er gewoon op gericht hier een goed weekend te hebben. Nu ga ik naar huis naar mijn familie en dan zien we het wel.”

De beslissing over doorgaan met Albon of hem inruilen voor Sergio Pérez of Nico Hülkenberg, moet door Red Bull-teambaas Horner en -topman Helmut Marko genomen worden. Horner was daarbij tegenover Sky Sports F1 positief over Albons optreden in Abu Dhabi. “Hij heeft een heel goede job gedaan in de race en hij had hier in het algemeen ook zijn beste weekend van het jaar.”

“Voor ons betekent dit dat we een completer beeld van hem hebben, dus we gaan nu alle data analyseren en dan een keuze maken”, zegt Horner, die hoopt ‘spoedig’ duidelijkheid te verschaffen. Marko spreekt tegenover het Duitse Sky woorden van gelijke strekking, met de opmerking erbij dat hij er ‘voor de kerst’ uit wil zijn.