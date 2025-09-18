Het racedebuut van Max Verstappen op de Nordschleife Nürburgring is ook in de paddock van Bakoe nog onderwerp van gesprek. De Nederlander deed in het weekend voorafgaand aan de GP Azerbeidzjan mee aan een endurance-race op het beroemde Duitse circuit en behaalde meteen zijn A-licentie. Alexander Albon en Nico Hülkenberg zijn onder de indruk van ‘gepassioneerde’ coureur Verstappen: ‘Hij leeft echt voor het racen.’

Terwijl de meeste coureurs genoten van een weekendje vrij tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan door, was Max Verstappen alsnog op een circuit te vinden. De Nederlandse coureur deed mee aan een endurance-race op de Nordschleife Nürburgring, om zo zijn licentie voor het beroemde Duitse circuit te halen. Volgens Alexander Albon – voormalig teamgenoot van de inmiddels viervoudig wereldkampioen – laat Verstappens uitstapje naar de Nürburgring zien wat voor een coureur de Nederlander is.

LEES OOK: Red Bull-topman Marko achter plannen van Verstappen: Groen licht voor Nürburgring

De Brits-Thaise coureur onthult in Bakoe dat hij onderweg naar het stratencircuit in Azerbeidzjan al met Verstappen sprak over de Nordschleife-race. “Hij houdt echt van GT-racen”, vertelt Albon. “Hij houdt er meer van dan ik. Hij is gewoon zo’n gast die echt van racen houdt. Het is leuk om er met hem over te praten, omdat het een duidelijke passie van hem is. Dat is wat hem als coureur ook uniek maakt. Hij kan maar niet stoppen met racen.”

‘Max is zo’n gepassioneerde coureur’

Niet alleen Albon was onder de indruk van de passie van Verstappen voor het endurance-racen, ook Nico Hülkenberg prijst de toewijding van de Nederlander. “Het is indrukwekkend hoeveel hij van het racen houdt”, vertelt de Duitser in de persconferentie in Bakoe. “Hij is zo’n gepassioneerde coureur, of het nu om Formule 1, GT-racen of racen in de simulator gaat. Hij leeft echt voor het racen.”

Hülkenberg heeft zelf ook in zijn carrière een uitstapje gemaakt naar het endurance-racen. De coureur won in 2015 zelfs de prestigieuze 24 Uur van Le Mans. “Het was erg verfrissend om even in een hele andere omgeving te kunnen racen. Het was maar een paar maanden, maar het hielp mijn rijden in de Formule 1 ook meteen.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.