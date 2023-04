De wens van Formule 1’s topman Stefano Domenicali om het weekendformat te veranderen kan op steun rekenen van Alexander Albon en Lando Norris. Volgens de Britse coureurs zou er een streep kunnen door de vrije trainingen. “Die gebruiken we slechts om de auto af te stellen.”

Er is de laatste weken veel discussie over: heeft het huidige GP-format van de Formule 1 zijn langste tijd gehad? Als het aan Domenicali ligt wel. Zo zijn met name de drie vrije trainingen van een uur onderwerp van gesprek. Volgens FOM’s topman vindt het publiek de oefensessies, met name de twee op vrijdag, saai om naar te kijken.

VIDEO: Norris raakt bijna Verstappen in laatste vrije training Saoedi-Arabië

Alexander Albon kan zich wel vinden in de woorden van Domenicali. De Williams-coureur vindt dat het aantal trainingsuren gereduceerd kan worden. “Wij gebruiken de training alleen om de auto af te stellen.” Albon stelt voor de vrijdag af te schaffen (‘teams moeten nu met 23 races al personeel roteren’) en zaterdagochtend een trainingssessie van twee uur te plannen, waarna er gekwalificeerd kan worden.

Bijval

Albon krijgt bij zijn voorstel bijval van Lando Norris. Ook hij vindt het geen probleem als het format op de schop gaat. ”Ik heb liever één vrije training.” De Brit vindt het spannender als hij na een training meteen de kwalificatie in moet duiken. “Coureurs gebruiken niet altijd alle sessies om te wennen, maar om de strategie te bepalen.” En dat is volgens Norris voor fans en coureurs niet interessant.

