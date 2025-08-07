Alex Albon verwacht dat Formule 1-coureurs in 2026 voor een flinke uitdaging komen te staan. Met ingang van dat seizoen introduceert de FIA nieuwe technische richtlijnen die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor teams en coureurs. Vooral de toenemende elektrificatie van de sport roept veel vragen op. Volgens de Williams-vedette zullen de slimste rijders – die het systeem weten te ‘misbruiken’ – het meeste uit de nieuwe generatie auto’s halen.

In 2026 ondergaat de Formule 1 een ingrijpende verandering. De auto’s krijgen niet alleen een nieuw uiterlijk, ook de technische regelgeving gaat flink op de schop. Zo wordt een aangepaste hybride aandrijflijn geïntroduceerd, met een meer gebalanceerde vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij. Ook de aerodynamica, banden en het chassisconcept worden grondig herzien. Het uiteindelijke doel is spannendere races te creëeren middels kleinere auto’s met een betere wegligging.

Alex Albon, die al op de simulator heeft kunnen proeven van de Formule 1 van de toekomst, deelde zijn eerste indrukken met Motorsport Week. “Het is moeilijk om te rijden”, stak de Brits-Thaise coureur van wal. “De mentale belasting is hoog. Je moet precies weten hoe je de motor en het energiebeheer gebruikt. Daarbij moet je een nieuwe rijstijl aanleren, maar dat hoort nu eenmaal bij een nieuw reglement.” Hoewel Albon toegeeft dat de auto’s qua prestaties niet per se tegenvielen, lag de echte uitdaging voor hem in het begrijpen van de nieuwe krachtbron. “Ik wilde vooral de aandrijflijn leren kennen en ontdekken hoe ik daar het maximale uit kan halen”, lichtte hij toe.

Misbruik maken van de regels

“Ik denk niet dat het op Formule E gaat lijken”, stelde Albon gerust, wetend dat er in de elektrische raceklasse veel volgens het lift-and-coast-principe wordt geracet. “Het blijft voluit racen. Er zal wel sprake zijn van PU-clipping en dat soort zaken. Volgend jaar wordt het allemaal wat complexer, maar ik klaag niet”, verzekerde hij. “Het is gewoon echt anders om te rijden. De coureurs die zullen uitblinken, zijn degenen die zich écht kunnen aanpassen”, aldus Albon.

Daarom benadrukte hij dat het niet langer alleen aankomt op pure snelheid of talent. “Als coureur moet je ontzettend veel doen. De slimme rijders die het systeem begrijpen en weten te misbruiken, zullen de beste prestaties leveren”, besloot hij scherp.

