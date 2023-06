Alexander Albon heeft toegegeven dat Williams bijna in een noodsituatie terecht was gekomen voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. Tegenover verschillende media legt de Britse Thai uit dat het team een paar gewaagde keuzes moest maken in aanloop naar de race.

Albon had een bijzonder goed weekend in Canada. Door een meesterlijk staaltje verdedigen wist de Williams-coureur een zevende plek te veroveren en daarmee kostbare punten voor het team binnen te halen. Het team kon die opsteker ook goed gebruiken, zo legt Albon uit.

“Twee weken geleden was ik in de fabriek samen met James [Vowles], en… nou, het gaat wat ver om het crisismodus te noemen, maar we hadden vrijwel geen onderdelen meer. We moesten het ontwikkelingstraject van onze upgrades versnellen. Het had geen nut meer om nieuwe onderdelen te maken voor de oude auto. Het moest nu echt gaan om de nieuwe.”

Extra druk

Het versnellen van deze upgrades voegde wel de nodige druk toe voor Albon. “We hadden daarna een meeting met iedereen en ze moesten hun weekenden opofferen, dag en nacht werken, om deze auto op tijd af te krijgen. We hebben alles in dit weekend gestopt. Het gaf best wel wat extra druk voor dit weekend, want ik zat daar van ‘Wauw, ze zetten echt alles op alles, en het komt volledig aan op mijn auto’.”

