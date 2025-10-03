Alexander Albon is ontzettend positief over de koers die Williams onder leiding van James Vowles is ingeslagen. Volgens de Thaise Brit ligt de basis van de huidige vooruitgang al jaren terug, en is het vooral de realistische, doordachte aanpak van Vowles die nu zijn vruchten begint af te werpen.

“In alle eerlijkheid”, zegt Albon, “ik tekende destijds bij Williams omdat ik wist dat er potentie in het team zat. Maar het was allerminst duidelijk dat we op dit punt zouden uitkomen. Wat we nu meemaken, is het resultaat van een traject dat al een paar jaar geleden in gang is gezet.” Die omslag begon volgens Albon in 2024, een seizoen dat van buitenaf juist werd gezien als een stap terug. “Veel mensen zagen dat jaar als een teleurstelling, maar intern werd toen de grootste vooruitgang geboekt. De fundamentele structuur van het team veranderde. Wat je dit seizoen ziet, komt voort uit die keuzes.”

Eerlijk en berekenend

Albon is vooral te spreken over de manier waarop Vowles het team leidt en de toon zet binnen de organisatie. Volgens hem is de kracht van Vowles dat hij de situatie bij Williams niet mooier maakt dan die is, maar eerlijk en transparant blijft over de uitdagingen én de mogelijkheden. “James is eerlijk over onze sterke en zwakke punten. Hij verkoopt geen luchtkastelen, zoals ‘volgend jaar staan we vooraan’. Hij heeft een realistisch, berekend plan. Daardoor voelt het hele traject geloofwaardig en weet ik zeker dat ik op de juiste plek zit.”

Die aanpak werpt dit jaar zijn vruchten af. Williams wist al een podium te scoren op pure snelheid, iets wat Albon aan het begin van het seizoen niet voor mogelijk had gehouden. “Tijdens de shakedown in Silverstone voelde ik al dat we een grote stap hadden gezet — groter dan ik had verwacht. En het mooiste is: we zijn misschien pas op 60 procent van onze reis. Er valt nog zoveel te verbeteren, maar we zitten nu al dicht bij de topteams.” Volgens Albon is het vooral die langetermijnvisie, waarbij consistente stappen belangrijker zijn dan snelle successen, die Williams langzaam maar zeker terugbrengt naar de subtop.

