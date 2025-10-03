Racing Bulls-rookie Isack Hadjar deelt de Formule 1-grid met zijn idool, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De jonge Parijzenaar benadrukte meermaals hoezeer hij naar de Britse routinier opkijkt. In een nieuw interview licht Hadjar toe hoe het is om vrienden te worden met zijn rolmodel, en wat Hamilton onderscheidt van andere grote kampioenen in de Formule 1.

“Hamilton is altijd mijn grote voorbeeld geweest”, aldus Hadjar in gesprek met het Franse CLIQUE. “Hij heeft nooit een titel gewonnen door oneerlijk te racen – bij hem was het altijd een man-tot-man-gevecht, en altijd fair play. In de Formule 1 is hij echt mijn rolmodel, samen met Ayrton Senna.” De Frans-Algerijnse rookie onderstreepte zijn bewondering voor Lewis‘ weg naar de top. “Als er iemand op de grid zijn plekje echt heeft verdiend met hard werk en wilskracht, dan is hij het wel”, verzekerde Hadjar. “Iedereen kent zijn verhaal, dat is gewoon ontzettend inspirerend. En daarbij: gewoon als persoon is hij echt een goed mens.”

Relatie met een idool

Op sociale media, maar ook op foto’s vanuit de paddock, is te zien dat Hadjar en Hamilton steeds vaker met elkaar optrekken. De interviewer ging dieper in op de relatie die de Racing Bulls-debutant inmiddels met zijn held heeft. “Wij zien natuurlijk dat je eindelijk naast je idool racet, maar tegelijkertijd krijg ik het idee dat Hamilton blij is dat hij iemand zoals hij in de Formule 1 heeft”, stelde hij. “Hij moet toch denken: ‘Eindelijk een gewone gast zoals ik.'”

“Ik hoop het”, reageerde Hadjar lachend. “Natuurlijk is er wel een leeftijdsverschil – hij is twintig jaar ouder dan ik. Ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn, maar tegelijkertijd is er ook een soort barrière. Toch denk ik dat hij het fijn vindt om met een jonge supporter van hem om te gaan, al zijn we natuurlijk ook gewoon gelijk aan elkaar, zeker op het circuit. Daar probeer ik het hem echt moeilijk te maken – ook uit respect voor hem”, besloot Hadjar.

