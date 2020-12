Albon twee keer vierde: ‘Een goede dag’

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste ronde in Alexander Albons gevecht om zijn Red Bull-zitje te behouden, en de Britse Thai is daar voor zijn eigen gevoel sterk aan begonnen door twee keer de vierde tijd te rijden.

In de eerste vrijdagtraining eindigde hij daarbij op 1.1 seconde van teamgenoot Max Verstappen, die VT1 als snelste afsloot. Valtteri Bottas was in de tweede training het snelst, en 0.9 seconde sneller dan Albon.

“Dit was een vrij standaard vrijdag, waarop je gewoon de taken op je lijstje afvinkt en probeert de banden goed aan het werk te krijgen”, verhaalt Albon.

“Over het algemeen was het een goede dag”, zo stelt de Red Bull-rijder, die denkt dat hij de zachte Pirelli’s nog wel wat beter onder de knie moet krijgen, maar happy is met hoe het op mediums ging.

Albon moet zoals gezegd nog van Red Bull horen of hij in 2021 terug wordt verwacht bij het team. Zo niet, dan gaat zijn plekje naar Sergio Pérez of Nico Hülkenberg.

