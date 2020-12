Horner: ‘Pérez maakt goede reclame voor zichzelf, maar de focus ligt op Albon’

Christian Horner is onder de indruk van Sergio Pérez, die afgelopen weekend de Grand Prix van Sakhir won. “Hij heeft zichzelf weer een goede dienst bewezen, maar de focus ligt nog steeds op Albon”, benadrukt de teambaas van Red Bull.

Pérez maakt kans op het tweede stoeltje bij Red Bull naast Max Verstappen en won afgelopen weekend de Sakhir Grand Prix in Bahrein en dat terwijl hij laatste lag na de eerste ronde. Volgens Christian Horner gaat de zege van de Racing Point-coureur geen invloed hebben op de beslissing van Red Bull. “We geven Alex de mogelijkheid en nemen pas na deze race een beslissing, maar Sergio heeft zichzelf een goede dienst bewezen”, vertelt Horner aan Sky Sports F1.

“We zijn gefocust op Alex en Sergio moet gewoon doorgaan waar hij nu mee bezig is”, gaat hij verder. “Sergio doet het geweldig en maakt goede reclame voor zichzelf”, aldus de teambaas van Red Bull.

Net zoals Helmut Marko stuurde Christian Horner Pérez na de race een berichtje. “En hij stuurde me vervolgens ook weer een berichtje en vroeg aan mij of ik zin had in een tequila aangezien we in hetzelfde hotel verbleven. Dat was heel aardig van hem”, zegt de Brit.

