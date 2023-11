Alexander Albon verwacht dat de omstandigheden in Las Vegas goed geschikt zijn voor Williams. De Britse Thai kijkt met goede hoop uit naar de race, op een circuit waar nog niemand eerder op heeft gereden.

Het spannende aan een nieuw circuit, is dat niemand nog echt weet wie het goed zal doen en wie niet. Desondanks kunnen er al wel wat voorzichtig voorspellingen worden gedaan op basis van de eigenschappen van het circuit. Zo is overduidelijk dat Las Vegas erg veel lange rechte stukken heeft waar de auto’s voluit kunnen gaan. Teams als Red Bull en Williams zijn daar over het algemeen erg goed in.

Dat zorgt er dan ook voor dat Alexander Albon met voorzichtig optimisme naar de race uitkijkt. “Hopelijk staan de sterren goed voor ons”, vertelde hij de media in São Paulo. “Het is een circuit dat ons qua layout goed zou moeten liggen, maar ook gezien de temperatuur. De kwalificatie wordt erg interessant voor iedereen. We zullen allemaal ons best moeten doen de banden goed te laten werken in die temperatuur. Dat zal niet makkelijk zijn, maar dat komt ons wel goed uit.”

Albon heeft dit seizoen al een paar keer goede resultaten geboekt, deels door een paar sterke staaltjes verdedigen. Dat zal in Las Vegas toch iets moeilijker worden, verwacht de Williams-coureur. “De rechte stukken zijn echt gigantisch. In Vegas, en vooral in de eerste bocht, is het niet zo moeilijk om dichtbij te blijven. Ik denk dat er veel ingehaald zal worden op dit circuit. Hopelijk wordt dat niet al te makkelijk, maar dat verwacht ik niet.

