Alexander Albon vreest het ergste voor de resultaten van Williams in de aankomende races. Na een teleurstellende veertiende plek in de Grand Prix van België vertelt Albon aan de verzamelde media dat het een gemiste kans was. Volgens hem moet het team de zomerstop gebruiken om te leren van deze ervaring zodat het niet weer misgaat als ze naar een circuit gaan wat Williams goed ligt.

Dat de Williams geen snelle auto is, mag duidelijk zijn. Maar er zijn bepaalde momenten waarop vooral Albon toch nog een goed resultaat voor elkaar weet te krijgen. Dat komt deels natuurlijk door de kwaliteiten van hem als coureur, maar deels ook zeker door een van de sterke punten van de auto: snelheid op het rechte stuk. Bij uitstek het beste circuit daarvoor is Monza. Op het Italiaanse circuit kan vrijwel de hele ronde op vol gas gereden worden. Het bewijs daarvoor was vorig jaar te zien: Nyck de Vries wist tijdens zijn invalrace op Monza meteen negende te worden en scoorde kostbare punten voor het team.

En dat is precies waar de angst van Albon vandaan komt. Net als Monza heeft Spa-Francorchamps ook veel rechte stukken, maar toch moest de Britse Thai het doen met een veertiende plek. “Ik was best wel verbaasd dat ik uit de punten viel”, vertelt Albon, die op een bepaald moment de zesde plek verdedigde. “Ik weet niet hoe iedereen me ineens voorbij kon gaan. Aan het einde van die stint hadden we erg veel moeite met de bandenslijtage. Het werd ontzettend lastig omdat we zoveel downforce hadden. Dat is in veel opzichten erg leuk, maar in sector twee werd het toch minder grappig. We zaten de banden echt volledig op te vreten, dat gebeurde zelfs met de wets.”

“Het was echt een wake-up call dat we zoveel slijtage hadden”, vervolgt Albon. “Iedere keer als ik de banden probeerde op te sparen, werd ik aan alle kanten ingehaald. Ik moest de banden eigenlijk over de kling jagen. Het zorgt voor een vicieuze cirkel, want je banden slijten dan nog sneller en je wil ze eigenlijk opsparen, maar dat kan niet want dan wordt je weer ingehaald. We moeten echt begrijpen wat hier misging, want dit is in feite dezelfde auto als we meebrengen naar Monza. Dat wordt onze beste kans om punten te halen, dus we moeten er echt voor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.”

