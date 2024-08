Williams-coureur Alexander Albon heeft voor het eerst een reactie gegeven op het ontslag van Logan Sargeant. De Britse Thai laat via Instagram weten mee te leven met de Amerikaan. Die kreeg dinsdag van het team te horen dat hij de rest van het seizoen wordt vervangen door Fernando Colapinto.

“Ik weet uit eigen ervaring hoe wreed deze sport kan zijn en het is lastig om Logan tijdens het seizoen het team te zien verlaten”, schrijft Albon in een bericht. Hij richt zich vervolgens tot zijn inmiddels voormalige teamgenoot: “Je hebt alles gegeven, broer. Het was een genoegen om teamgenoten te zijn. Wat hierna ook komt voor je, ik weet dat je het geweldig gaat doen.”

Albon en Sargeant reden sinds 2023 samen voor Williams. Albon was steevast de betere van de twee, in zowel kwalificaties als races domineerde hij de tweestrijd. Van onderlinge strubbelingen was echter nooit sprake. Teambaas James Vowles was lovend over de samenwerking tussen de twee coureurs, maar ook dat kon Sargeant – hij crashte teveel en presteerde te weinig – niet redden.



