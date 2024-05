Lewis Hamilton maakte in 2023 een uitstapje naar de wereld van de sterke drank – de zevenvoudig wereldkampioen lanceerde zijn eigen alcoholvrije tequila. Nu is er goed nieuws voor alle Nederlandse fijnproevers: het merk, Almave genaamd, komt nu ook naar Nederland. De drank is er voor iedereen die van een lekkere borrel houdt, zonder de volgende dag met hoofdpijn wakker te worden.

Almave wordt op traditionele wijze vervaardigd in Jalisco, Mexico. Voor Lewis Hamilton – die niet vies is van een goede tequila – biedt de drank de mogelijkheid om altijd van een lekker glaasje te kunnen genieten. “Ik heb altijd van tequila gehouden”, laat de Britse coureur weten middels een persbericht. “Maar op dagen dat ik een heldere geest nodig had – de avond voor een race bijvoorbeeld – kon ik geen kwalitatieve alcoholvrije variant vinden.”

Met een flinke kater een Formule 1-race rijden is natuurlijk niets gedaan. Lewis Hamilton koos er daarom voor om zijn eigen tequila op de markt te brengen. Gebaseerd op de kenmerkende smaak van agave moet de drank een alternatief vormen voor de alcoholische variant van de populaire Mexicaanse drank.

Mocht je benieuwd zijn geworden naar de smaak van tequila à la Lewis Hamilton, zoek niet verder. Almave is vanaf nu ook in Nederland te krijgen – bij de alcoholvrije slijterij World of NIX kun je terecht voor een flesje. Voor de Formule 1-fan die toch liever een beetje kick inschenkt, heeft Williams samen met Jenson Button een aantal whisky’s op de markt gebracht.

Promovideo voor Hamiltons nieuwe tequila (World of Nix)

