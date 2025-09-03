Formule 2-coureur Alex Dunne mag tijdens de GP Italië opnieuw in actie komen voor McLaren. De Ier kruipt tijdens de eerste vrije training achter het stuur van de MCL39 van Lando Norris. Dunne maakte eerder al zijn F1-debuut op Oostenrijk, waar hij tijdens wederom de eerste vrije training gelijk als vierde eindigde.

Alex Dunne rijdt naast de vrije training voor McLaren ook in de Formule 2 tijdens het weekend op Monza. De Ier staat momenteel vijfde in het kampioenschap van de opstapklasse, maar is zeker nog niet uit te vlakken voor de titel. Slecht 30 punten scheidt momenteel de gehele top-vijf in het F2-kampioenschap.

Dunne mag, net zoals de vorige keer in Oostenrijk, de MCL39 van Lando Norris overnemen in VT1. Tijdens zijn F1-debuut op de Red Bull Ring maakte de reservecoureur meteen indruk door slechts 0,069 seconden achter Piastri te eindigen. Dunne kijkt alvast enorm uit naar zijn tweede vrije training in Monza. “Ik heb er superveel zin in om dit weekend terug te zijn voor mijn tweede VT1 met McLaren in Monza”, vertelt de jonge coureur.

“Mijn eerste keer in Oostenrijk was heel bijzonder, maar om het nog eens te doen op Monza, een circuit dat zo historisch en prestigieus is, zal een grote glimlach op mijn gezicht toveren”, vervolgt Dunne. “Ik kijk er dus echt naar uit. Hopelijk kan ik voortbouwen op mijn sterke optreden in Oostenrijk en Lando en Oscar zo veel mogelijk helpen tijdens dat weekend.”

