Het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat en CYVN Holdings uit Abu Dhabi hebben het team van McLaren volledig overgenomen. De deal vond op dinsdag plaats, en zou McLaren bijna 3,5 miljard euro waard maken. CYVN Holdings is voor merendeel in handen van de overheid van Abu Dhabi.

McLaren zelf geeft geen financiële details van de deal prijs. De twee fondsen uit Bahrein en Abu Dhabi namen de aandelen – zo rond de dertig procent van het totale aantal – over van onder meer de Amerikaanse investeringsgroep MSP. De investeringsgroep nam, samen met andere investeerders, een minderheidsbelang in McLaren toen de renstal geld nodig had tijdens de coronapandemie. Het Bahreinse Mumtalakat blijft de grootaandeelhouder, met een minderheidsaandeel voor Abu Dhabi’s CYVN Holdings.

McLaren aan de top

Vier seizoenen na de investering van MSP staat het er bij McLaren heel anders voor. Het Britse team leidt momenteel het constructeurskampioenschap, met een voorsprong van 324 WK-punten op tweede plaats Ferrari. Ook in het coureurskampioenschap staan de beide McLaren-coureurs bovenaan. Leider Oscar Piastri heeft na de uitvalbeurt van Lando Norris op Zandvoort een gat van 34 punten kunnen slaan.

Naast de Formule 1 heeft McLaren ook een team in de IndyCar, en doet het vanaf 2027 mee aan het World Endurance Championship.

