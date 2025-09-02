Na zijn overwinning op Zandvoort heeft McLaren-coureur Oscar Piastri negen races gewonnen in de Formule 1. Daarmee komt de jonge Australiër op gelijke hoogte met zijn mentor en manager, Mark Webber. De voormalig Red Bull-coureur sprak zijn bewondering uit voor zijn pupil, die sinds april het wereldkampioenschap aanvoert. Toch waarschuwt Webber dat de titel nog lang niet binnen is voor Piastri.

Door de uitvalbeurt van teamgenoot en titelrivaal Lando Norris bouwde Piastri in Zandvoort een voorsprong van 34 WK-punten op. De Australiër reed een feilloze race op het duinencircuit en noteerde bovendien zijn eerste Grand Slam in de Formule 1. Met negen overwinningen staat hij nu op gelijke hoogte met manager Mark Webber, die na afloop van de race voor de camera’s van Sky Sports verscheen.

“Het was geweldig, hij (Piastri, red.) reed vandaag zo goed”, reageerde Webber trots. “Ik geef niet vaak interviews over hem, maar dit is een heel belangrijke dag voor de Australische autosport. Daniel (Ricciardo, red.) heeft veel gewonnen, net als Jack Brabham en AJ (Alan Jones, red.)”, lichtte hij toe, met een typische Australische tongval. “Dat Piastri nu al zo vroeg in zijn carrière zo succesvol is, heeft hij volledig aan zichzelf te danken. Hij heeft er enorm veel werk in gestoken. Natuurlijk heeft het team ook fantastisch gepresteerd, dus ik ben heel blij.”

‘Lange weg te gaan’

Dat Piastri hem inmiddels evenaart en zijn record binnenkort zelfs kan verbeteren, deert de 49-jarige Webber niet. “We hebben er samen al veel om gelachen”, grijnsde hij. “Hij heeft me nu ingehaald, maar ik ben echt blij voor hem.” Toch bleef Webber voorzichtig, ondanks Piastri’s voorsprong in de titelstrijd. “Hopelijk kan hij deze vorm vasthouden”, vervolgde hij serieus, “maar er ligt nog een lange weg voor ons.”

LEES OOK: Stella rekent op strijdlustige Norris: ‘Komt sterker terug na Zandvoort’

“Er komen nog races zoals Brazilië, waar het vaak regent, en natuurlijk Singapore en Azerbeidzjan, stratencircuits waar van alles kan gebeuren”, legde hij uit. “We moeten het benaderen zoals cricket: ‘Liever één run op het scorebord dan helemaal niets’. Dat gezegd hebbende, is dit een geweldige dag voor hem en een verdiende overwinning.” Piastri kan dit jaar de derde Australische Formule 1-wereldkampioen worden, na Jack Brabham en Alan Jones.

