McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht dat Lando Norris sterker zal terugkomen na zijn uitvalbeurt in Zandvoort. De Britse coureur had lange tijd uitzicht op de tweede plaats en daarmee beperkt puntenverlies ten opzichte van teamgenoot Oscar Piastri. Zijn zondag eindigde echter in een deceptie toen zijn MCL39 in de slotronden de geest gaf. Na afloop maakte Norris een verslagen indruk, maar Stella rekent desalniettemin op extra motivatie in de komende Grands Prix.

Na een felle kwalificatiestrijd moest Norris zaterdag genoegen nemen met de tweede startplek; Oscar Piastri was één tiende sneller op het duinencircuit. In de eerste bocht slaagde de Brit er niet in om zijn teamgenoot te verschalken, waarna hij genoegen leek te nemen met de tweede plaats en zeven WK-punten minder. Aan het einde van de race kreeg hij echter een harde klap te verwerken; een olielek dwong hem vroegtijdig uit de race te stappen. Verslagen plofte hij neer in de duinen naast het asfalt, terwijl Piastri zijn eerste Grand Slam veiligstelde.

Toch is Stella ervan overtuigd dat Norris sterker zal terugkomen na deze tegenslag. “Hij is een zeer volwassen persoon”, verklaarde de McLaren-teambaas tegenover de media in Zandvoort. “Los van zijn status als coureur is hij een van de meest eerlijke, evenwichtige – ik zou bijna zeggen betrouwbare – mensen die ik ken. Dus als hij zegt dat hij zich volledig zal inzetten, of iets in die geest, betekent dat dat hij nóg meer uit zichzelf zal halen.”

Zandvoort verandert niets binnen McLaren

“Ik kijk ernaar uit om te zien wat Lando gaat doen, want we weten dat hij een enorm talent heeft”, vervolgde Stella. “Ik ga ervan uit dat zijn huidige positie in het kampioenschap hem extra motivatie zal geven om dat talent te tonen. Wij zullen hem in ieder geval maximaal blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat hij strijdlustig blijft. Maar zoals ik al zei, denk ik dat we hoe dan ook een betere versie van Lando gaan zien. Dat zal de strijd met Oscar alleen maar interessanter maken.”

Tot slot benadrukte Stella dat Norris’ uitvalbeurt niets zal veranderen aan de manier waarop McLaren racet. “Voor het team is het belangrijk om te blijven werken zoals we tot nu toe hebben gedaan”, legde hij uit. Voorlopig trekt McLaren dus geen van beide coureurs voor. “We blijven zo neutraal mogelijk en faciliteren de ambities van zowel Lando als Oscar op een evenwichtige manier. Ik denk niet dat de situatie in Zandvoort daar iets aan verandert.”

