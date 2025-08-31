Lando Norris had op Zandvoort een podiumplaats in vizier, maar zag in de slotfase ineens die droom uit elkaar spatten. De McLaren-coureur viel uit door problemen aan zijn MCL39. Het gat naar kampioenschapsleider en teamgenoot Oscar Piastri is daardoor een aanzienlijk stuk groter geworden, en de Brit weet wat hem te doen staat.

“Ik kon er niets aan doen, ik heb namelijk geen fouten gemaakt”, verzucht Lando Norris na de race in de paddock. “Het was gewoon niet mijn weekend.” De coureur staat er verslagen bij na zijn uitvalbeurt op Zandvoort. “In de kwalificatie had ik al pech met die winvlaag, en vandaag zit het weer tergen. Dat is natuurlijk frustrerend, en doet een beetje pijn. Zeker voor het kampioenschap.”

Alles winnen

Teamgenoot Oscar Piastri loopt inmiddels met 34 WK-punten uit. “Ik kan nu alleen nog maar proberen alles te winnen”, concludeert Norris. “Dat wordt natuurlijk erg lastig, maar ik ga er alles voor doen. Ik dacht ook echt dat ik een goed weekend had. Ik zat er ook gewoon dicht bij en zonder die windvlaag had ik gewoon op pole gestaan. Dan was het een ander verhaal geweest.”

Daarnaast verbaast Norris het dat sterke MCL39 het op zo’n manier begeeft. “Ik was redelijk kogelvrij, maar dan is het ook onvermijdelijk dat die dag komt waarop het misgaat”, vervolgt de coureur. “Dat moet je gewoon accepteren. De Mercedes-motor was steeds heel betrouwbaar, ik kan me een eerdere uitvalbeurt zo kostbaar als deze niet eens herinneren. Je rekent er eigenlijk niet eens meer op dat het fout gaat.”

