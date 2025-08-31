Max Verstappen liet zijn fans in Zandvoort al vroeg juichen door een succesvolle inhaalactie te plaatsen op Lando Norris. Heel lang kon hij echter niet genieten van zijn succes, want de Brit kwam in ronde negen alweer aan de Nederlander voorbij. Hoewel het uiteindelijk Verstappen was die de tweede plaats kon verzilveren – dankzij de uitvalbeurt van Norris in de slotfase van de race – ziet de wereldkampioen hoe de McLaren-coureur toch op een heel ander niveau zit.

Hoewel Max Verstappen na de vrijdag op Zandvoort zijn fans nog waarschuwde geen top vijf-plaats te verwachten, kon de Nederlander de zogenoemde Orange Army alsnog verblijden met een podiumplaats. Verstappen werd tweede, achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander zette zijn reeks aan podiumplaatsen op thuiscircuit Zandvoort zo ook dit jaar weer voort.

De Red Bull-coureur dankt zijn tweede plaats mede aan de uitvalbeurt van Lando Norris in de laatste rondes door de duinen. Verstappen kon in de openingsronde al aan de Brit voorbijkomen, maar verwachtte toen al gauw de Papaja-coureur weer aan hem langszij te zien gaan. “De start was goed”, blikt Verstappen na de race terug. “Toen ik aan de buitenkant ging in bocht twee, met de zachte band, ging ik een beetje wijd. Maar het kwam toch goed.”

Norris op een ander niveau

Ook dat Norris uiteindelijk in ronde negen Verstappen weer inhaalde, was in de lijn der verwachting voor de coureur. “Ik had helemaal niet het vertrouwen dat ik hem voor kon blijven”, vervolgt de wereldkampioen. “Hij zit op een totaal ander niveau, dus het had geen zin om met hem te vechten.”

