IndyCar-kampioen Alex Palou getuigt dat hij ‘boos en teleurgesteld’ was toen hij hoorde dat McLaren Oscar Piastri had gecontracteerd. De Spanjaard tekende in 2022 zelf een overeenkomst om vanaf 2024 voor de Britse renstal uit te komen in de IndyCar, met daarnaast uitzicht op een Formule 1-stoeltje. Door de komst van Piastri bleef hij uiteindelijk bij Chip Ganassi Racing. McLaren klaagt Palou nu aan wegens contractbreuk – de hoorzitting begon deze week in Londen.

Palou verscheen deze week voor de rechtbank in de lopende zaak die McLaren tegen hem heeft aangespannen. Het vermeende contractbreuk van de Spanjaard, evenals McLarens eis om miljoenen aan schadevergoeding, vormen de kern van het geschil. Palou verdedigt zich door te stellen dat McLaren hem een Formule 1-zitje had beloofd. Met de komst van toptalent Oscar Piastri in 2023 kwam die belofte echter onder druk te staan.

“Ik was erg teleurgesteld, bezorgd en boos dat McLaren een andere rookie had aangetrokken”, verklaarde Palou in zijn getuigenis. “Ik heb MIM (Monaco Increase Management, destijds zijn managementbureau, red.) gevraagd om met Zak Brown te spreken om te achterhalen wat er speelde. Op 22 september hadden ze een gesprek met Zak, waarin hij zei dat McLaren iemand nodig had die in 2023 direct kon presteren.” Palou voegde daaraan toe dat Brown hem had verzekerd dat dit zijn kansen in de Formule 1 ‘niet zou belemmeren’. Brown en McLaren ontkennen die lezing stellig.

‘Alles was veranderd’

De viervoudig IndyCar-racewinnaar gaf aan dat zijn eerste gesprekken met McLaren eind 2021 plaatsvonden, waarin hij duidelijk maakte dat de Formule 1 zijn ultieme doel was. “Dat was altijd mijn ambitie; het is tenslotte de grootste raceklasse ter wereld”, lichtte hij toe. In oktober 2022 begon Palou zich echter onzeker te voelen over zijn toekomst bij McLaren, verwijzend naar een diner met Brown nabij het teamhoofdkwartier in Woking. “Zak vertelde me dat het niet zijn beslissing was geweest om Piastri aan te nemen, maar die van teambaas Andreas Seidl”, aldus Palou. “Hij zei dat Piastri’s prestaties zouden worden vergeleken met de mijne, maar dat mijn kans op een Formule 1-stoeltje verder niet zou worden beïnvloed.”

Brown ontkende in zijn eigen getuigenis dat hij ooit een Formule 1-zitje had gegarandeerd. “Maar ik wist dat alles veranderd was”, verklaarde Palou ontdaan. “Vanaf dat moment was ik steeds meer geneigd om bij Chip Ganassi Racing te blijven.” Hij beweerde dat er later geruchten opdoken dat AlphaTauri (tegenwoordig Racing Bulls, red.) op zoek was naar een nieuwe coureur. “Mijn naam werd ook genoemd”, aldus de Spanjaard. “In juni 2023 sprak ik telefonisch met Helmut Marko, die openstond voor mijn komst en vroeg naar de voorwaarden van McLaren. Zak Brown heeft vervolgens zelf met Marko gebeld om te zeggen dat er geen interesse meer was.” De rechtbank zal deze verklaringen nader onderzoeken. De uitspraak in de zaak wordt naar verwachting in november gedaan.

McLaren-CEO Zak Brown meldt zich bij de Royal Courts of Justice in Londen aangaande de rechtszaak met Alex Palou (Getty Images)

