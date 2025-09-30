McLaren zou in een lopende rechtszaak 30 miljoen dollar hebben geëist van IndyCar-kampioen Alex Palou. De hoorzitting tegen de Spanjaard begon maandag in Londen. McLaren voelt zich financieel benadeeld nadat Palou zich terugtrok uit een meerjarige overeenkomst. De 28-jarige coureur tekende in 2022 een contract om vanaf 2024 voor de Britten uit te komen in de IndyCar, met daarnaast uitzicht op een Formule 1-contract. Uiteindelijk bleef hij echter bij Chip Ganassi Racing.

De situatie rond Alex Palou en McLaren is al langer complex. Halverwege 2022 probeerde de Spanjaard zich los te maken van zijn contract bij Chip Ganassi Racing. McLaren en de mogelijkheid om Formule 1 te rijden lonkten. Het IndyCar-team activeerde echter een optie om hem voor 2023 te behouden. Het geschil werd achter gesloten deuren opgelost; Palou bleef bij CGR via een nieuw eenjarig contract, maar werd tegelijkertijd ook reservecoureur voor McLaren in de Formule 1.

McLaren sleept Palou voor de rechter

Hoewel McLaren hem in januari 2023 een tekenbonus van 400 duizend dollar uitbetaalde voor een deal van 2024 tot 2026, besloot Palou die overeenkomst toch niet na te komen. Hij verlengde de samenwerking met het team van Chip Ganassi. CEO Zak Brown maakte destijds duidelijk dat de Spanjaard had laten weten niet van plan te zijn zijn verplichtingen in IndyCar of de Formule 1 na te komen. McLaren diende vervolgens een aanklacht in, waarbij het benadrukte dat het de coureur niet wilde dwingen voor het team te racen.

In plaats daarvan eist de Britse renstal een schadevergoeding van circa 30 miljoen dollar, zo meldt zakenblad Forbes. McLaren wil de ondertekeningskosten, misgelopen inkomsten en externe inkomsten die verbonden waren aan Palou’s testprogramma verhalen. Palou verweert zich door te stellen dat de overeenkomst gebaseerd was op een uiteindelijke transfer naar de Formule 1. McLaren gaf echter zowel Lando Norris als Oscar Piastri een contract voor de lange termijn, waardoor de Spanjaard niet meer kon doorstromen naar de koningsklasse. Daarom betoogden zijn advocaten maandag dat Palou McLaren niets verschuldigd is en dat het team hem simpelweg probeert ‘kaal te plukken’. De rechtszaak zal naar verwachting tot november duren, met Palou en McLaren-CEO Zak Brown als getuigen.

