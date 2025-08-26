De Formule 1-wereld werd maandag opgeschrikt door een opvallend gerucht; viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou zou zijn benaderd door Red Bull. De Spanjaard zou mogelijk op het kandidatenlijstje staan voor het tweede stoeltje. Palou wilde niet bevestigen of hij daadwerkelijk in aanmerking komt voor een contract. Voormalig F1TV-gezicht en IndyCar-commentator Will Buxton legt uit waarom deze mogelijke transfer ‘zowel geweldig als vreselijk’ zou zijn.

Buxton reageerde op sociale media op het nieuws dat Alex Palou in beeld zou zijn bij Red Bull. “Ik zou dit even geweldig als vreselijk vinden”, schreef de Britse analist, die zelf de overstap maakte van Formule 1 naar IndyCar. “Voor hem zou het geweldig zijn, omdat ik denk dat hij één van de allerbeste coureurs is in open-wheel racing. Hij zou veel mensen verbazen met het hoge niveau van de IndyCar.” Palou maakte in 2020 zijn debuut in de Amerikaanse raceklasse. Een jaar later sloot hij zich aan bij topteam Chip Ganassi Racing, waarmee hij al vier titels won.

Vloek op het tweede Red Bull-stoeltje

“Tegelijkertijd zou ik het ook vreselijk vinden”, vervolgde Buxton. “Ik denk dat er een vloek rust op het tweede Red Bull-stoeltje, eentje waar zelfs Alex Palou moeite mee zou hebben. Bovendien wil ik hem dolgraag zien strijden op de IndyCar-grid van 2026. Ik ben benieuwd wie hem kan uitdagen om de titel, en hoeveel kampioenschappen hij hier nog kan winnen. Gezien zijn leeftijd liggen er nog volop kansen voor hem.”

LEES OOK: ‘Red Bull overweegt IndyCar-coureur als teamgenoot voor Verstappen’

In 2022 was er al sprake van een mogelijke overstap naar de Formule 1, toen Palou in verband werd gebracht met McLaren. Aanvankelijk zou hij uitkomen voor het IndyCar-team van de Britten, maar na een rechtszaak bleef hij trouw aan Chip Ganassi Racing. Wel werd hij test- en reservecoureur voor het Formule 1-team van McLaren, waarvoor hij meerdere testsessies afwerkte in Hongarije, Oostenrijk en Barcelona. Tijdens de Amerikaanse GP van 2022 reed hij bovendien de eerste vrije training voor de papaja’s.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.