Red Bull denkt naar verluidt aan een nieuwe coureur als de teamgenoot van Max Verstappen voor 2026. De Oostenrijkers kijken daarbij niet alleen buiten hun eigen renstal, maar ook zelfs buiten de Formule 1. Alex Palou, viervoudig kampioen in de IndyCar, zou hoog op het kandidatenlijstje van Red Bull staan, al ontkent de Spanjaard zelf dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden.

De vermeende interesse voor Alex Palou vanuit Red Bull zou voor de Oostenrijkers een breuk met traditie betekenen. Eerder koos de renstal vaak voor een coureur uit hun eigen juniorprogramma, maar dat leverde een inmiddels lange lijst aan teamgenoten van Max Verstappen op, die constant het onderspit delfden. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda worstelden achter elkaar in het tweede Red Bull-stoeltje. Huidig teamgenoot Tsunoda behaalde de afgelopen zeven Grands Prix zelfs geen enkel WK-punt.

De geruchten over eventuele gesprekken tussen Red Bull en Palou over een stoeltje in 2026 voor de coureur zijn daarom niet verrassend. Volgens IndyStar heeft de Oostenrijkse renstal zeker interesse in de viervoudig IndyCar-kampioen. Palou zelf ontkende echter dat er gesprekken tussen hemzelf en Red Bull hebben plaatsgevonden. “Er zijn niet veel stoeltjes waarvoor ik deze in zou ruilen”, vertelde de Spanjaard. “Ik denk niet dat ik liever in iets anders dan de nummer 10 (Palou’s racenummer in de IndyCar, red.) zou willen rijden. Daar is moeilijk aan te tippen.”

McLaren

De Spaanse coureur heeft naar verluidt nog tot 2026 een contract bij Chip Ganassi Racing. Eerder wilde Palou naar McLaren overstappen, en de Spanjaard maakte zelfs in 2022 al zijn F1-debuut tijdens een vrije training in Austin. Het plan viel voor McLaren uiteindelijk in duigen, toen de IndyCar-coureur via zijn advocaten aan McLaren-CEO Zak Brown liet weten dat hij niet naar het team zou overstappen. Het Britse team probeerde via de rechter nog compensatie te krijgen.

