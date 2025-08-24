Jonathan Wheatley, tegenwoordige teambaas van Sauber, blikt positief terug op zijn tijd bij Red Bull onder voormalig teambaas Christian Horner. De Brit werkte sinds 2006 bij de Oostenrijkers en maakte daardoor alle veertien gewonnen wereldtitels van dichtbij mee. Volgens Wheately was wat Horner bij Red Bull voor elkaar kreeg ‘buitengewoon’, al is hij tegelijkertijd ook blij dat zijn ‘goede vrienden’ Laurent Mekies en Alan Permane nu een volgende stap in hun carrières kunnen zetten.

Begin juli was voor Red Bull de kogel door de kerk: de Oostenrijkse renstal ontsloeg met onmiddellijke ingang Christian Horner als teambaas. Laurent Mekies mocht gelijk het stokje overnemen. Jonathan Wheatley – die als sportief directeur bij Red Bull Horner van dichtbij meemaakte – blikt nog even terug op het vertrek van de Brit.

“Als ik erop terugkijk, heb ik bij Red Bull een geweldige periode van negentien jaar gehad”, vertelt Wheatley aan Sky F1. In zijn tijd bij de Oostenrijkers won het team maar liefst veertien kampioenschappen – zes constructeurstitels, vier coureurstitels voor Sebastian Vettel en vier coureurstitels voor Max Verstappen. “Kijk eens naar wat Christian daar als leider heeft bereikt. Dat is buitengewoon. Niemand kan dat ontkennen. Wat we als team hebben bereikt, was buitengewoon.”

‘Blij voor Max’

Een paar weken na het vertrek van Horner bevestigde Verstappen dat hij wel bij de Oostenrijkse renstal blijft. Wheatley is blij met de keuze van de viervoudig wereldkampioen voor Red Bull. “Ik heb met veel plezier elke seconde van Max zijn reis gevolgd. Ik ben blij voor hem dat hij zich op zijn gemak voelt en gemotiveerd is om verder te gaan”, vervolgt de Brit. “Daarnaast hebben twee goede vrienden van mij hierdoor de volgende stap in hun carrière kunnen zetten. Alan Permane, we kennen elkaar al zo’n 34 jaar, is nu teambaas bij Racing Bulls. En natuurlijk kreeg Laurent de kans om CEO en teambaas bij Red Bull te worden.”

