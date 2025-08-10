De Formule 1-coureurs genieten de komende weken van een welverdiende zomerstop. Na veertien slopende Grands Prix ligt het seizoen even stil. Eind augustus trekt het hele circus weer richting Zandvoort voor de Dutch GP. Williams-coureur Alex Albon kijkt uit naar het Nederlandse racefestijn, al vindt hij dat Zandvoort eigenlijk niet gemaakt is voor Formule 1-auto’s: “Zandvoort is als racen in een supermarkt.”

In gesprek met Viaplay blikte de 29-jarige coureur alvast vooruit op het weekend aan zee. “Ja, ik hou van Zandvoort”, reageerde Albon enthousiast. “Het is zo’n circuit waar je eigenlijk niet met een Formule 1-auto zou moeten rijden. Maar het is geweldig dat het wel kan.” Vervolgens maakte hij een opvallende vergelijking: “Het voelt een beetje alsof je met de auto door een supermarkt rijdt – er is gewoon geen ruimte”, grapte hij.

“Dat gezegd hebbende, kun je er wel héél snel doorheen rijden”, voegde hij eraan toe. “Het is smal, maar dat maakt het juist een fantastisch circuit voor echte coureurs. Daarbij is het weer altijd interessant. De wind is misschien beter voor windsurfen dan voor racen, maar het maakt het ook uitdagend. Bovendien gedijt Williams om de een of andere reden altijd goed op Zandvoort”, besloot Albon lachend. “Op papier is dat volstrekt onlogisch, maar we doen het ermee.”

De Brits-Thaise coureur heeft drie edities van de Dutch GP verreden. Zijn beste resultaat kwam in 2023, toen hij zich als vierde kwalificeerde en in de race als achtste over de streep kwam. Vorig jaar eindigde hij als veertiende.

