Alex Albon kijkt tevreden terug op de Italiaanse GP. De Brits-Thaise coureur vierde opnieuw een puntenfinish in Monza – waar hij op Zandvoort als vijfde finishte, tekende hij op de Temple of Speed voor een knappe zevende plaats. Ondanks enkele opeenvolgende uitvalbeurten werkt Albon aan een indrukwekkend seizoen bij Williams. Bovendien gaf hij teamgenoot Carlos Sainz, die opnieuw een lastig weekend kende, weer het nakijken.

Na een moeizame kwalificatie, waarin beide auto’s al in Q2 strandden, koos Williams op zondag voor twee verschillende strategieën. Alex Albon startte op de harde banden, terwijl Carlos Sainz – net als de meeste coureurs – op mediums vertrok. Albon kon een lange eerste stint rijden en kreeg zo zicht op een plekje in de top tien. Ook na zijn pitstop hield hij stand in de punten en eindigde hij op een verdienstelijke zevende plaats. Daarmee was hij ‘best of the rest’ achter de topteams.

“Het was een fantastische strategie en er zat ontzettend veel snelheid in de auto”, reageerde Albon na afloop bij F1TV. “Met die twee factoren beleef je natuurlijk altijd een geweldige race”, voegde hij er lachend aan toe. “Op papier had het een zware middag moeten worden. Ik wil het geen makkelijke race noemen, maar de auto was echt fijn om te rijden. Qua balans was dit misschien wel mijn beste zondag van het jaar.”

Geweldige comeback

“Het lijkt er altijd op dat onze balans beter wordt als we met weinig downforce rijden”, lichtte de 29-jarige coureur toe. Meerdere teams kozen op het snelle circuit van Monza voor een set-up met minder neerwaartse druk. “In veel delen van de race waren we net zo snel als de topteams”, aldus een enthousiaste Albon. “Het was een geweldige comeback na een zware zaterdag.” De punten van Albon houden Williams op voorsprong van Aston Martin in de strijd om de vijfde plaats bij de constructeurs. In het coureurskampioenschap staat hij zevende, vlak achter de absolute top.

“Dit weekend bewijst dat we een consistente auto hebben”, besloot Albon tevreden. “Na vorig jaar was dat een van onze grootste aandachtspunten. Gelukkig lijkt onze aanpak te werken – zelfs na een slechte zaterdag slagen we erin om punten te scoren. Hoe, dat weet ik zelf ook niet! Dat gezegd hebbende, ga ik er wel mee door. Ik geniet ervan en ik zal proberen Kimi (Antonelli, red.) tot Abu Dhabi achter me te houden.” De jonge Mercedes-coureur volgt op slechts vier punten in het klassement.

