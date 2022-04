Alfa Romeo gaat Guanyu Zhou helpen om een betere start te maken dan in Bahrein en Saoedi-Arabië. Volgens Xevi Pujolar, head trackside engineering, ligt het in ieder geval niet aan de auto.

Zhou pakte in zijn debuutrace een puntje en kwam in Jeddah in de buurt van de top tien, maar kwam tekort na een miscommunicatie over een straf. Wat de Chinees wel hinderde, waren zijn slechte starts. Zhou verloor daar veel terrein waardoor hij het zichzelf lastiger maakt dan nodig is.

Bij beide starts greep het anti-stall-systeem in, waardoor Zhou terugzakte en aan een inhaalrace moest beginnen. Dat ligt echter niet aan de auto, verzekert Pujolar. “Dit is iets dat we met Zhou moeten doornemen”, legt Pujolar uit. “Er niets mis met de auto.”

Pujolar heeft wel een vermoeden wat de oorzaak van de startproblemen zijn. “Ik denk dat hij het gevoel heeft dat het toerental goed is, maar dat is het eigenlijk niet omdat het te laag is. We moeten kijken wat we kunnen doen om dat probleem in de toekomst te verminderen, want dit was al de tweede keer.”

Zhou kreeg in de Grand Prix van Saoedi-Arabië een tijdstraf van vijf seconden, maar loste deze door een miscommunicatie met het team niet in bij de pitstop. De auto werd namelijk alvast omhoog gezet, maar dat werd gezien als werken aan de auto, wat niet mag terwijl de straf ingelost wordt. Dat leverde hem nog een straf op, dit keer een drive-through. Hij eindigde de race op de elfde plek.