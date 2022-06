Alfa Romeo is van plan om ‘zoveel mogelijk te veranderen’ aan de afstelling van de auto na een teleurstellend weekend in Azerbeidzjan, waar Valtteri Bottas van een ‘fundamenteel probleem’ sprak.

Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kwamen niet tot scoren in Azerbeidzjan. Zhou viel uit vanwege problemen met de auto terwijl Bottas gewoon de pace niet leek te hebben. Het was voor de Fin de eerste keer dit seizoen dat hij geen punten pakte in een race waarbij hij de finish haalde. Bottas sprak na afloop ook over een ‘fundamenteel probleem’ waar Alfa Romeo mee te kampen had.

Head of trackside engineering bij Alfa Romeo, Xevi Pujolar, zag vrijdag in Bakoe al de eerste tekenen van de problemen, maar weet nu nog niet wat er precies aan de hand was. “Op zaterdag hadden we wat vraagtekens bij de auto van Valtteri en op zondag was duidelijk te zien dat er iets verkeerd was, we moeten zien te begrijpen wat het is”, zegt Pujolar tegen The Race.

Op dit moment durft Pujolar nog niet te zeggen wat er precies fout ging, maar hij weet wel dat het ‘duidelijk iets met de balans’ was. “We kunnen in zijn feedback zien dat er iets niet klopte, maar we weten niet wat de oorzaak is en we zullen actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we het oplossen voor Montreal.

Met de Grand Prix van Canada al een week na de race in Bakoe zal er veel moeten veranderen, weet Pujolar. “Wat waarschijnlijk zal gebeuren is dat we zoveel mogelijk moeten veranderen om het probleem op te lossen, maar we hebben niet veel tijd. We zullen dus zoveel mogelijk veranderen zodat we weer met onze normale of verwachte performance beginnen en dat er niets mis is met de balans.”